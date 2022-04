MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten şehitlerimiz için taziye mesajı

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör odaklarına yönelik icra ettiği Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit düşen kahraman Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı.



MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon için taziye mesajı yayımladı. “Aziz Milletimizin başı sağ olsun” diyen Başkan Garip, “Pençe Kilit operasyon bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu alçaklara gereken cevabı vermektedir, misliyle vermeye devam edecektir. Vatan toprağına göz diken, anaların babaların ocaklarına ateş düşüren bu hainler emellerine ulaşamayacak. Türk milletinin bekası için gece gündüz, yağmur çamur demeden hainlerin üzerine ilerleyen kahraman askerlerimiz bölgeyi terör yuvalarından temizlemek için canlarını hiçe sayarak vatanımızın güvenliği için mücadele vermektedir.

Bu mücadelede tüm kalbimiz ve dualarımızın yiğitlerimizle olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Operasyonda milletimizin geleceği için canlarını feda eden Mehmetçiklerimize, yüreğimize kor gibi düşen ve şehadet şerbetini için Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Uzman Çavuş Furkan Gök ve Uzman Çavuş Kubilay Çon şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve Türk milletine, Denizli halkımıza başsağlığı diliyorum. Vatanımız için verdikleri mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan askerlerimiz kalbimizde yaşamaya devam edecektir” dedi.

