23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak’ta coşku ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 102 yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Uşak’ta da coşku ile kutlandı.



Uşak’ta törenlerin adresi her zaman olduğu gibi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı oldu. Törenler, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uşak Mili Eğitim Müdürü Bülent Şahin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, törene katılan öğrenci, öğretmen ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından törenlere geçildi. Okunan şiirler ve miniklerin sunduğu gösteriler ve halk oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Finalde Uşak’ta okullar arası masa tenisi ve satranç turnuvasında derece alan öğrencilere Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık tarafından ödüller verildi.

Kutlamalar, Atapark’ta bulunan trafik tırının hep birlikte gezilmesi ile sona erdi.



Uşak’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı törenlerine Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

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