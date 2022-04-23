Şehit Teğmen Bekir Can Kerek’i son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

Irak’ın kuzeyinde devam eden PençeKilit operasyonunda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, baba ocağı olan Denizli’de binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Irak’ın kuzeyine yönelik olarak gerçekleştirilen PençeKilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Bekir Can Kerek (28) şehit oldu. Şehit Piyade Teğmen Kerek’in şehadet haberi askeri yetkililer tarafından dün akşam saatlerine doğru ailesine verildi. Şehidin naaşı düzenlenen şehit töreninin ardından baba ocağı olan Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helallik sonrası omuzlarda taşınan naaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi’ne getirildi. Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kerek’in naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.



Yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Kısa bir süre önce nikah kıyan ve önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenilen şehidin babası Salih Kelek gözyaşları içerisinde ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Elif Kerek ise ağıtlar yakarak tabuta sarıldı.

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