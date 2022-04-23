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Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu çocukları mutlu etti Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların yüzü gülsün”

İHA

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenledi. Geleceğin teminatı olan çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşarken, etkinliklere ilgi büyük oldu. On binlerce çocuk düzenlenen etkinliklerde büyük coşku yaşadı.

Pamukkale’de 23 Nisan coşkusu çocukları mutlu etti Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların yüzü gülsün”

Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli etkinlikler düzenledi. Geleceğin teminatı olan çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşarken, etkinliklere ilgi büyük oldu. On binlerce çocuk düzenlenen etkinliklerde büyük coşku yaşadı.

Pamukkale Belediyesi her bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümünde de özel etkinlikler düzenledi. 23 Nisan coşkusunu geleceğin teminatı olan çocuklara doyasıya yaşatmak isteyen Pamukkale Belediyesi bu güne özel etkinlikler organize etti.

23 Nisan coşkusu salonlara sığmadı
Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları çizgi film kahramanı Kukuli ile buluşturdu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda 3 seansta binlerce çocuk bayram sevinci yaşadı. Etkinliğe ilgi o kadar yoğundu ki 23 Nisan coşkusu adeta salonlara sığmadı. Çocuklar etkinlik alanında yüz boyama ve eğlenceli oyunlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşama imkanı buldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinliğe çocukları Asım ve Elif ile birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen Örki’ye çocuklar büyük ilgi gösterdi. Başkan Örki, burada günün anısına selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

Çocuklar doyasıya eğlendi
Pamukkale Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri lunaparkta da devam etti. Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, çarpışan araba, dönme dolap, balerin ve diğer oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkânı buldular. Yine 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde PAÜ KYK Stadı’nda çeşitli spor etkinliklerinin yer aldığı “Çocuklar eğleniyor, okullar yarışıyor” etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar özel hazırlanan alanlarda mini basketbol, dart, bocce, masa tenisi, barfiks, şut, labirent oyunu ve badminton dallarında yarıştılar. Ayrıca çocuklar yüz boyama, boya atölyesi ve atış poligonunda güzel vakit geçirme şansı yakaladı. Yapılan yarışmalar sonunda Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu genel klasmanda birinci olurken, Münevver Nafiz Dirlik Anafartalar Ortaokulu ikinci, Merkez Ortaokulu üçüncü ve Zeytinköy Hayırsever Ortaokulu da dördüncü oldu. Yine aynı alanda Pamukkale Belediyesi’nin de destekleriyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Denizli ASKF tarafından düzenlenen 23 Nisan Futbol Şenliği’ne katılan takımları da ziyaret eden Başkan Örki, sporculara başarılar diledi. Bu turnuvada 20102011 doğumlularda Kartalgücü şampiyon olurken, Bereketlispor ikinci, Altın Horoz ve Altın Yıldız takımları da üçüncülüğü elde etti. 20122013 doğumlu sporcuların katıldığı kategoride ise Altın Yıldız FK birinci, Altın Horozspor ikinci ve Merkezspor ile Buharkentspor ise üçüncülüğü kazandı. Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

“Dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların yüzü gülsün”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, KYK Stadı’ndaki etkinlik alanına da giderek çocuklarla bir araya geldi. Etkinliklere katılan çocukları ziyaret eden başkan Örki, çocuklarla oyun da oynadı. Yarışmaları bir süre takip eden Başkan Örki, alanda bulunan çocuklarla birlikte dev Türk Bayrağı’nı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nı kutladı. “İyi ki 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan’ı ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarına bayram olarak hediye etmiş” diyen Başkan Örki, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk o kadar geniş gönüllüymüş ki bu günü tüm dünya çocuklarına bir bayram olarak armağan etmiş, ona yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bayram vesilesiyle de dünyanın dört bir yanındaki tüm çocukların yüzü gülsün. Sevgili kardeşlerim sizlerle bir arada olmak bizim için çok önemli. Şuan Nihat Zeybekci kongre salonunda binlerce çocuğumuz Kukuli gösterisini izliyor. Yine binlerce çocuğumuz Lunaparktaki eğlencelere katılıyor. Burada da sizler sportif faaliyetlerle 23 Nisan’ın coşkusunu yaşıyorsunuz. 23 Nisan coşkusunu bütün Denizli’mize yaymaya çalışıyoruz. Katıldığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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