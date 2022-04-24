Mesut Bakkal; "20 yılda ilk defa isyan ediyorum" Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Maça moralli geldik fakat kazanamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Denizlispor’un deplasmanda Bursaspor’a 1 – 0 mağlup olduğu maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Müsabakanın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Bursa'nın da dönüm, kazanması gereken maçıydı. Kazanmaları gerektiği gibi oynadılar. Biz oyunda dengeyi kuramadık. Puan alabilecek bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Haftalardır böyle iyi oynayan bir takım vardı ama bu hafta yapmadı oyuncular. Düşük bir performans. Hatta fark da olabilirdi penaltı kaçtı. Bizim daha üretken olmamız lazımdı" şeklinde konuştu.



"20 yılda ilk defa isyan ediyorum"

Müsabakanın hakemi ile ilgili konuşan Bakkal, "20 yıldır Süper Lig'de çalışan birisiyim. Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama bu hakem çok ayıp etti. Bursaspor'un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 34 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Penaltı doğrudur. Adamın yüzü yarılıyor ona kart veriyorsun. Faul olmayanı faul çalıyorsun" ifadelerini kullandı.



"Bu takımı ligde tutacağız"

Bursaspor yardımcı antrenörü Fatih Şen ise "Geçen hafta gerçekten çok kaliteli, iyi mücadele ve iyi futbol oynadığımız bir Gençlerbirliği maçı oynadık. Yalnız o maçta az pozisyona girdik. Aynı istikrarı bu maçta devam ettirdik. Bu sefer pozisyon da bulduk. Maalesef penaltıyı kaçırdık. Penaltı olsaydı belki daha farklı bir duruma gidebilirdi. Ama netice olarak üç puanı aldık. Şimdi Manisa maçı çok önemli bizim için. Bu maçı da alırsak sonraki üç maçı da zaten kazanmayı düşünüyoruz. Bu takım Allah'ın izniyle 5'te 5 yapıp bu ligde kalmayı zaten hak ediyor. Bu ligde olması da entresan. Ancak yapacak bir şey yok, bu durumdayız. 5'te 5 yaparak bu durumu düzelteceğiz. Bu takımı ligde tutacağız" şeklinde konuştu.



Hücumda son vuruşların nasıl daha etkili olması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Fatih Şen, "Biz her maça çok iyi hazırlanıyoruz. Hücum anlamında savunma anlamında. Bu maç da dahil. Savunmada iyi durumdayız. Hücumda bugün özellikle daha iyi durumdayız. Ama maalesef biraz zor oluyor kazanmak. Netice olarak üç puanı aldık. Çok şükür önümüze bakıyoruz. Bizim için olmazsa olmaz bir Manisa maçı var. Oradan da üç puanla döndüğümüzde inşallah bu işi başaracağız" diye cevapladı.

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