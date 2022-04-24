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Yaşlı adamı hayatta tutmak için harcanan çabalar sonuçsuz kaldı Yolda yürürken aniden yere yığılan yaşlı adam, yapılan kalp masajlarına rağmen ambulansta hayatını kaybetti

İHA

Yaşlı adamı hayatta tutmak için harcanan çabalar sonuçsuz kaldı Yolda yürürken aniden yere yığılan yaşlı adam, yapılan kalp masajlarına rağmen ambulansta hayatını kaybetti

Denizli’de yolda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam, vatandaşlar ve 112 ekiplerinin yaptığı kalp masajlarına rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Barış Caddesi üzerinde yürürken aniden fenalaşan yaşlı adam, bir süre duraksadıktan sonra eline kalbine koyarak yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar, yere yığılan adamı kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, yere yığılan adama sağlık görevlilere gelene kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adama kalp masajı yaptıktan sonra ambulansa aldı. Burada da müdahalelere devam eden görevliler, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aniden fenalaşarak yere yığılan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatının kaybeden kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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