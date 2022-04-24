Kızılcabölükspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4

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DENİZLİ, (DHA)STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Uğur Akalp (xx), Hasan Hüseyin Yazıcılar (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Muzaffer (x) Mustafa (x), Adem (x), Mehmet Kaan (xx), Furkan Şamil (x) (Dk. 73 Ersin x), Yunus Emre (x), Anıl (x) (Dk. 55 Alpay x), Mehmet Can (x), Mehmet Akif (xx), Vedat (x), Can Bayırkan (x) (Dk. 63 Cihan x)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç (xx) İlyas (xx), İlker (xx), Mert (xx), Murat (xxx), Buluthan (xxx), Alp (xxx), Berat (xx) (Dk. 68 Batuhan xx), Ahmet Buğrahan (xx) (Dk. 82 Baha xx), Ali Berke (xx) (Dk. 82 Ferhat xx), Samet (xx) (Dk. 82 Ahmet Ülük xx)

GOLLER: Dk. 26 Mehmet Kaan, Dk. 53 Samet (KK) (Kızılcabölükspor) Dk. 14 Alp, Dk. 35 Samet, Dk. 61 Alpay (KK), Dk. 90 Ahmet Ülük (Alanya Kestel)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Adem (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Kaan, Enes, Vedat, Adem (Kızılcabölükspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Play-Off yarışındaki Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip son 2 haftaya girilirken 34 puanla düşme hattında kaldı. Konuk takım ise 54 puana ulaşarak 5'inci sıraya yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-04-24 17:04:35



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