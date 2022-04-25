Kalp pili olan hastanın böbreğindeki 6 santimlik taşlar temizlendi

Denizli’de sol böbreğini tamamen dolduran taş şikayetiyle gittiği Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde böbreğine ciltten 1 santimlik delikle girilip taşları alınan hasta, eski günlerine geri döndü.



Denizli’de yaşayan Hasret Tekeş, sol böbreğini tamamen dolduran taş şikayeti ile Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Burada Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç tarafından muayenesi yapılan hastanın idrar yolu enfeksiyonu tedavisi düzenlendikten sonra ameliyat olmasına karar verildi. Hastanın kilolu ve kalp pili olması nedeniyle risk arz eden ameliyatı gerçekleştirilerek hasta taşlarından tamamen kurtuldu. Üroloji uzmanı tarafından yapılan başarılı ameliyatın ardından hasta sağlığına kavuştu.



“Böbreği tamamen dolduran 6 santime yakın taşları temizledik”

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Üroloji uzmanı Op. Dr. Ali Gürağaç, “Hastamız sol böbreğini tamamen dolduran taş şikayeti ile bize geldiğinde yapılan tetkiklerinde idrarında da iltihap olduğunu saptadık. Daha sonra öncelikle bir idrar yolu enfeksiyonu tedavisi düzenledikten sonra ameliyatına karar verdik. Perkütan nefrolitotomi dediğimiz ciltten girilerek yapılan ameliyatlar kısa boylu ve kilolu olmak ameliyatı bir hayli zorlaştırıyor. Bundan dolayı bizim için zorlu bir vaka oldu. Hastamızda ayrıca kalp problemleri de vardı. Kalp pili olduğu için ameliyat öncesinde ve ameliyat sırasında onu organize etmemiz gerekti. Daha sonra birkaç girişten girerek böbrek taşını temizleriz diye düşünürken, tek bir girişten dolma kalem büyüklüğünde bir delikten girip, böbreğindeki odacıklarını tamamen dolduran yaklaşık 6 cm e yakın taşlarını temizledik. Hastamıza acil şifa dileriz” şeklinde bilgi verdi.



“Taşların büyük olması bizi korkuttu ama Ali Bey’in sayesinde iyileşti”

Taşların çok büyük olduğunu ifade eden hastanın kızı Fatma Tekeş, “Çok fazla bir şikayet yoktu. Fazla bir rahatsızlığı yoktu. Ağrı ve sızı olmuyordu ama böbreklerindeki taşlar çok büyüktü. Kontrol amaçlı Üroloji doktoru Ali Bey’e geldik. Annemi muayene etti. Ve yapılan tahlillerde de büyük taşları olduğunu belirtti. Ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bize durumu güzelce anlattı. Taşların büyük olması bizi biraz korkuttu. Ama Ali Bey bize güven verdi. Biz de Tekden Hastanesi’ne de olan güvenimizden dolayı burada ameliyat olmasını istedik. Çok şükür ameliyat başarılı geçti. Annemin durumu gayet iyi. Denizli Tekden Hastanesi’ne ve doktorumuza çok teşekkür ederiz” dedi.

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