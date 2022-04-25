Türkiye şampiyonu Horozkentspor, kupasını TBMM Başkanından aldı

TBMM "Mahallede Maç Var" 23 Nisan Futbol Turnuvasında Ankara BŞB. Fomgetspor’u finalde 41 yenen Horozkentspor Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyon kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un elinden aldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği tamamlandı.

81 ilden 188 takım arasından şampiyon oldu. 1113 yaş grubu çocukların katılabildiği futbol turnuvasına tüm Türkiye’de yoğun ilgi oldu. 188 kız takımı, 1381 erkek takımı turnuva boyunca yarıştı. Toplamda 8 erkek, 8 kız takımı Türkiye Finalleri için Ankara’da TBMM Spor Tesislerinde buluştu. Büyük heyecana sahne olan Futbol Turnuvası final maçında Ankara Fomgetspor ile karşılaşan Horozkent Spor, Burcu’nun bir golü ile Buket Özsoy’un hattrick yaptığı maçta rakibini 41 yenerek şampiyon oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da izlediği final müsabakaları sonrası ödül törenine geçildi. Şampiyon Horozkentspor’a kupasını TBMM Başkanı Şentop takdim etti.



Başkan Karabuğa “Bu gurur hepimizin”

Çok iyi takımlarla final mücadelesi verdiklerini söyleyen Horozkentspor Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, kendi takımlarına olan inançlarının başarıyı beraberinde getirdiğini ifade etti. Şampiyonlukla Denizli’nin adını Türkiye’ye duyurdukları için gururlu olduklarını belirten Karabuğa, kızlarını yürekten kutladığını söyledi.



Final maçı öncesi ve sonrası Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa’yı arayıp tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, kızlarımızın futbolda ki bu başarısının tüm şehre örnek olacağını söyledi. İlman, şampiyonlukta emeği geçen kulüp yöneticileri, teknik kadro ve futbolcuları kutladı.

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