Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu hibe müracaatları başladı Toplam bütçesi 300 milyon TL olan hibe desteği başvurusu devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından girişimcilerin hızlı şarj istasyonu yatırımı yapmasını sağlamak üzere “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı” müracaatları başladı. Toplam bütçesi 300 milyon TL olan hibe desteği ile 81 ilde bin 560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumu sağlanması projesi başvuruları, 15 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.



Çağrı çerçevesinde, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik tüzel kişilerce yapılacak müracaatlar destekleneceği duyuruldu. Ülkede elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için kritik bir adım olan hibe programı ile Togg’un şarj altyapısına da destek verilmiş olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek’ programı çerçevesinde 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla devreye alınan ‘Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Program’ı 15 Haziran 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Toplam bütçesi 300 milyon TL olan hibe desteği ile 81 ilde bin 560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumu sağlanacak. Yatırımcılar, programdan ünite başına 250 bin liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca şarj ünitesinin yerli malı belgesine sahip olması durumunda artı yüzde 20 destek verilecek. Destek kararı verilen Yatırım Projeleri çerçevesinde, kurulan şarj istasyonlarındaki şarj ünitesi ile dağıtım trafosu yatırımları için makine ve teçhizat desteği sağlanacak.



Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, ‘Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı’nın Ek1’inde yer alan ve yatırım yapmak istedikleri ilin grubunda bulunan diğer illerde de belirtilen sayıda ve lokasyonda üniteyi kurmak zorunda. Şarj istasyonu sektörü, büyüklüğün yanında, otomotiv endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisi bakımından da önem arz etmekte. Tüketici tercihlerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak sektör, otomotiv pazarındaki rekabeti etkileyecek, elektrikli araçlara geçişi etkileyecek. Yatırımcılar, Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı resmi internet adresinden 15 Haziran 2022 tarihine kadar programa başvuru yapabilecek.

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