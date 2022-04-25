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FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

İHA

Denizli'de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ'cüden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı

Denizli’de aralarında avukat mahrem yapılanmasında da yer alan 5 FETÖ’cüden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Yapılan bir diğer operasyonda ise “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek” suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye daha yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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