Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Eşya ve silah kaçaklığında 5 şüpheli çıkarıldığı adliyede 2 şahıs tutuklandı

Denizli’de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde görevliler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda cep telefonu, aksesuar ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Eşya ve silah kaçaklığından 5 şüpheli çıkarıldığı adliyede 2 şahıs tutuklandı.



Denizli’de kaçakçılıkla mücadele suçlarında görevliler tarafından 18 ile 24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde eşya kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yapılan aramada 2 bin 522 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 16 adet kaçak cep telefonu ve 36 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 91 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Eşya kaçakçılığı yapan 2 şüpheli kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Silah kaçakçılığı yapan 3 şüpheli silah kaçakçılığı suçundan 2 şahıs tutuklandı.

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