DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı

İHA

DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı

Kazakistan Çimkent şehrinde organize sanayi bölgesindeki teknik ve mesleki kolej müdürü ve öğretmenleri Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri konsolosu Okan Oğuz rehberliğinde Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (DOSTEK) ziyaret etti.

Okul Müdürü Tagayeva Gulmira, Öğretmenleri Ermekbaeva Akzhunis, Valitova Liliya, Turlibekova Asilzat’tan oluşan heyet DOSTEK Koleji’nin derslik ve laboratuvarları ile sosyal tesislerini gezerek incelemelerde bulundular, verilen eğitim ve atölyelere ilişkin bilgi aldı. Sınıflarını ziyaret ettikleri öğrencilerin projelerini yakından incelediler. DOSTEK Koleji’ni çok beğendiklerini ve örnek alınması gereken bir okul olduğunu ifade eden ziyaretçilere günün anısına hediyeler takdim edildi. Kazakistan heyeti de DOSTEK Koleji Müdürü Sadadettin Dumlu’ya bir tablo hediye etti.

Batı standartlarını aratmayacak donanıma sahip okulun dersliklerini ve atölyelerini büyük bir hayranlıkla gezen Kazakistan heyetinde yer alan okul müdürü ve öğretmenleri Güzel ve keyifli geçen DOSTEK inceleme gezinin ardından yaptıkları açıklamalarda; “ Burada herşey öğrenciler için düşünülmüş. Her şey batı standartlarında ve dünyanın gelmiş olduğu gelişmişlik seviyesine uygun olarak kurgulanmış. Öğrencilerinizin bu imkanlara sahip olması gerçekten memnuniyet verici. Güzel bir eğitim sistemi. DOSTEK’in kurucu vizyonunu alkışlıyoruz. Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Türkiye’nin de tecrübelerinden faydalanmak ve kendi eğitim modelimizi oluşturabilmek için buradayız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz.” şeklinde konuştular.
Kazakistan’dan gelen meslektaşlarına güzel bir ev sahipliği sunan DOSTEK Koleji müdürü Sadadettin Dumlu heyeti okulu gezdirdi ve öğrencilerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DOSTEK Koleji olarak standardizasyonun çok ötesinde bir eğitim anlayışını Denizli’ye kazandırdıklarını, burada eğitim gören gençlerin ülke geleceğine yeni ufuklar, yeni keşifler ve yeni bir vizyon katacaklarının altını çizen ve mesleki alanda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kalifiyeli eleman ve ara eleman ihtiyacına cevap verecek gelecek nesilleri yetiştirmek amacıyla kurucu yöneticiler eşliğinde öğretim kadrosuyla başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Müdür Dumlu: “Buradaki gençlerimiz, ekonomi ve iş dünyasının yetişmiş, becerikli ve hünerli bireyleri olarak aramıza katılacaklar” dedi.

Üreten toplumun temelini oluşturan meslek liselerinin öneminin de her geçen gün daha fazla anlaşılır hale geldiğine dikkat çeken Müdür Dumlu; buradaki her bir öğrencinin kendini değerli hissettiğini belirtti. Dumlu, güzel bir eğitim sisteminin, güzel bir toplumun var olmasına, toplumdaki güzelliklerin bulaşmasına sebebiyet vereceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ters yönden giden sürücüler pes dedirtti
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte ...
Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü 1 ay sonra yeniden cezaevinde
YEREL HABERLER Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü ...
Evin çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Evin çatısı alev alev yandı
16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER 16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı getirdi
YEREL HABERLER Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı ...
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır ...
Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı Kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan ...
Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü ...
DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne aktardı “Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlar ile üyelerimiz gelişmeleri yerinde takip ediyor” DTO, medya sektöründeki üyelerini iftarda buluşturdu
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne ...
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
YEREL HABERLER Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Eşya ve silah kaçaklığında 5 şüpheli çıkarıldığı adliyede 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele ...
DOSTEK Koleji’nden okul müdürlerine iftar yemeği
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji’nden okul müdürlerine iftar yemeği
FETÖ’nün para transfercileri yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ’nün para transfercileri yakalandı
Fuhuş operasyonunda 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL idari para cezası Denizli’de aranan 100 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 20 kişiye toplam 23 bin 420 TL ...
Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 18 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 5 üye yakalandı
Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana ...
Ramazan Bayramı öncesi oluşan yoğunluk helikopterle havadan denetlendi Bayram öncesi helikopterle trafik denetiminde 12 sürücüye 7 bin 856 TL ceza
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi oluşan yoğunluk helikopterle ...
PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık görüldü
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesi 4. kez sözlü bildiri ödülüne layık ...
Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu hibe müracaatları başladı Toplam bütçesi 300 milyon TL olan hibe desteği başvurusu devam ediyor
YEREL HABERLER Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu hibe ...
Merkezefendi'de hesap vakti
YEREL HABERLER Merkezefendi'de hesap vakti
Geleneksel iftar sofrası kurulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Geleneksel iftar sofrası kurulmaya devam ediyor
Genç horozlar Göztepe’yi geçemedi TFF Elit U14 Ligi: A. Denizlispor: 3 Göztepe: 3
YEREL HABERLER Genç horozlar Göztepe’yi geçemedi TFF Elit U14 Ligi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.