Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ediyor Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler’e altyapı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası Kayıhan Mahallesi'nde kuruldu. Binlerce vatandaşla aynı sofrayı paylaşan Başkan Zolan, Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahallelerinde altyapı yatırımına başladıklarının müjdesini verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Kayıhan Mahallesi'nde kuruldu. Kayıhan Kapalı Pazaryerinde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile davetliler ve çok sayıda vatandaş ile mahalle muhtarı katıldı. Mahalle sakinlerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Salgından dolayı 2 yıl ara verdikleri iftar buluşmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Burası, Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahallelerimizin birleştiği yer. Vatandaşlarımızı davet ettik sağ olsunlar bu daveti kabul ederek bizle aynı sofrayı paylaştılar, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzelliğimiz, değerlerimiz çoğalarak devam etsin. Gönül sofrasında birlikteyiz" dedi.



“Hizmet destanları yazdık”

Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahallelerinde altyapı çalışmalarına başladıklarının müjdesini veren Başkan Zolan, “Hayırlı olsun. Denizli’mizin altyapısına çok yoğun, tarihi anlamda yatırımlar yaptık. Gerçekten hizmet destanları yazdık. Birçok alanda olduğu gibi bu altyapı çalışmamızı da tamamlayıp daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” dedi. Yüzyılın yatırımını Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahallelerinde başlattıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Allah’ım hayırlı ve mübarek eylesin” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının sonuna yaklaştıklarını da hatırlatan Başkan Zolan, ayrıca tüm vatandaşların Kadir Gecesi ile bayramlarını tebrik etti.

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