Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye çıktı

– Denizli’de İstiklal Fitnat Ahmet Engin İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin, dört yıl boyunca yaptıkları resim ve seramikmozaik taş boyama süsleme çalışmaları, Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen sergide görücüye çıktı.



İstiklal Fitnat Ahmet Engin İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Esin Kuşçu gözetiminde, dört yıl boyunca yaptıkları resim çalışmaları ve seramikmozaik taş boyama süslemeleri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda sergilendi. Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serdal Yerli’nin küratörlüğünde değerlendirilen, karışık teknik ile hazırlanan 126 adet resim ve 118 adet seramikmozaik taş boyama çalışmalar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile görücüye çıktı.

Görsel ESİNtiler4 isimli serginin açılışında çalışmaları yakından inceleyen ve çalışmalar hakkında Sınıf Öğretmeni Esin Kuşçu’dan bilgi alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, öğrenciler ile yakından ilgilendi.



“Bu çalışmaların her biri ideal sanat eğitiminin örneğidir”

Sergi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Serdal Yerli, şunları ifade etti: “İstiklal Fitnat Ahmet Engin İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin dört yıl boyunca yaptığı çalışmaları, sınıf öğretmenleri Esin Kuşçu’nun sergide buluşturma fikri üzerine yakından inceleme fırsatı buldum. Esin Kuşçu öğretmenimiz bu çalışmaları, öğrencilerinin mezun olacağı sene bir sergide görücüye çıkarmayı düşünmüş. Bu çalışmalarda, doğru bir eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin, hayal güçlerini yetenekleri ile nasıl bir arada toplayabildiklerini gördüm. İçlerinde, özgün ve sanatsal değer taşıyan çalışmalar vardı. Öğretmenimiz, öğrencilerine ideal bir sanat eğitimi vermiş. Gayret ve doğru bir yaklaşım ile ne kadar güzel sonuçlar ortaya çıkarılabileceğini, özellikle Eğitim Fakültesi sınıf ve resimiş öğretmenliği öğrencilerinin de görmelerini, bu sanat eğitiminin onlara da ilerisi için örnek olmasını diledim. Bu yüzden sergimizi Eğitim Fakültesi’nde açmaya karar verdik. 56 aylık bir çalışmanın ardından sergimize son şeklini verdik. Sergimize katılan değerli davetlilere teşekkürlerimi sunuyorum.”



“Çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında doğru yaklaşım çok önemlidir”

Sergide yer alan eserleri yakından inceleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, geleceğin sanatçılarının çalışmalarını PAÜ’de sergilemekten memnuniyet duyduklarını ifade ederken, öğrencilerine titizlikle yaklaşan ve böylesine güzel çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olan sınıf öğretmenleri Esin Kuşçu’ya emekleri ve özverisinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Kısaç sözlerine şöyle devam etti: “Bu sergi de bizlere göstermiştir ki çocuklarımızın yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında doğru bir yaklaşım çok önemlidir. Eğitim Fakültemizin tüm öğrencilerini bu bilinçle yetiştirmeyi her zaman hedef ediniyoruz. Öğrencilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini, doğru yaklaşım ve emeğin bu güzel sonuçlarının geleceğin öğretmenlerine, meslek hayatları açısından, somut bir örnek olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki geleceğin öğretmenlerinin özverisi ve emekleri ile ülkemiz, bilimden sanata farklı birçok alanda çok daha iyi noktalara gelecektir.”

