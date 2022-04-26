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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

İHA

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde yürütülen ve Denizli’de de Valilik himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 2 gün sürecek olan ‘Ben Olsaydım’ temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Ben Olsaydım’ temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı. Çalıştayda madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturularak, toplum ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerileri değerlendirilecek. Çalıştaya belediyeler, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi farklı kesimlerden temsilciler katılıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk bağımlılığın sadece bireyi etkilemediğini aile, yakın çevre ve toplumda derin izler bıraktığını söyledi. Öztürk; “ Biliyorsunuz tütün, alkol, madde bağımlılığı ile mücadele ederken, son yıllarda davranışsal bağımlılıkla özellikle teknolojik bağımlılıkla ciddi bir mücadeleye girmiştik. Maalesef bağımlılığın her türlüsü işte bu sosyal iyilik halimizi alıp götürüyor. Sağlık Bakanlığımız da bağımlılıkla mücadelenin sadece sağlık boyutunda yer almadığını ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarını da ilgilendirdiğinden yola çıkarak 81 ilde Ben Olsaydım temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başlattı. Önce ilçelerde çalıştaylar gerçekleştirildi. Bugün de Valiliğimizin himayelerinde İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi Sorumlusu Metin Ece çalıştay sürecine ilişkin sunum gerçekleştirerek, grup çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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