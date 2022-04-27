Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz”

İHA

Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetişmesinde ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine can suyu olmaya devam ediyor. Denizli’deki 179 amatör spor kulübüne 2 milyon liralık destek verdiklerini açıklayan Başkan Zolan, “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerini desteklemeyi bu yıl da sürdürdü. 20192020 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) bağlı 179 amatör spor kulübü için 2 milyon TL'lik maddi destek programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı.

Spor camiasından Başkan Zolan’a teşekkür
ASKF Başkanı Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan desteğin birçok kulübe can suyu olacağını belirterek, "Yardımların yapılmasında geniş bir öngörüsü ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a tüm kulüp başkanlarım ve yöneticilerim adına minnet, şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlman ise “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, yerel yönetimlerimizle el ele vererek sanayi de marka kent olan Denizli’mizi sporda da marka kent olması için çalışacağız. Bu vesile ile bu organizasyonun gerçekleşmesinde öncü olan ve emeğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“20 branşta ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz”
Bir ülkenin ilerlemesi ve gelişmesinin gençlere bağlı olduğunu belirten Başkan Zolan ise "Bir ülkede donanımlı ve yetenekli gençlik var ise o ülkenin geleceği sağlamdır. Biz gençlerimize eğitimden, spora her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için öncelik sağladık. Onları geleceğe hazırlamak, şehrimizi ve ülkemizi daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 20 branşta ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz. İstiyoruz ki, her gencimiz spor yapsın. Spor sadece fiziki değil, ruhen ve fikren de gelişmektir. Spor bir disiplin ve kurallar bütünüdür. Bu da gençlerimizi geleceğe, hayata hazırlar" diye konuştu. Denizli genelinde toplam 179 spor kulübüne destek olduklarını, 100 kulübün futbol, 79’unun ise futbol dışında faaliyet gösteren kulüpler olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bugüne kadar çok farklı branşlarda birçok spor kulübümüze destek olduk. Ancak kurumsal olarak ilk defa futbol dışındaki branşlarda faaliyet gösteren kulüplerimize de destek olacağız. Sporu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Milli formayı giyen, Türkiye şampiyonu olan, Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen sporcularımız var" diye konuştu.

“Her geçen gün spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz”
Konuşmasına Denizli’nin kadın futbol ligindeki şampiyon temsilcisi Horozkentspor ile TBMM tarafından düzenlenen turnuvada şampiyon olan Horozkentspor U13 Kız Futbol Takımı sporcularını tebrik ederek devam eden Başkan Zolan, "Denizli’de toprak sahada futbol maçları olurdu. Yazın toz içinde, kışın çamur içerisinde yer alan sporcular görünmezdi. Çok zor şartlar altında, sağlıksız bir ortamda gençlerimiz spor yapıyordu. Bugün birçok ilçemizde futbol karşılaşmalarının yapılabileceği standartlarda futbol sahalarına kavuştuk. Şehir merkezinde her geçen gün spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde de desteğimize devam ettik"
Pandemi döneminde sağlanan desteklere de değinen Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben teşekkürün en büyüğünü kulüp başkanlığı ve yöneticiliği yapan siz değerli hemşehrilerime, sporseverlere etmek istiyorum. Kendi imkânlarınızla gençlerimize sahip çıkıyor, fedakârlıklar yapıyorsunuz. Çocuğunuza, ailenize ayıracağınız zamanı gençlerimize ayırıyorsunuz. Sizlere bir nebze olsun destek olmak istedik. Pandemi döneminde de desteğimize devam ettik. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz. Bir ülke ‘güçlüyüm’ diyebiliyorsa, donanımlı gençliği varsa güçlüdür, zengindir" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan, 179 amatör spor kulübüne toplam 2 milyon TL'lik çeklerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli karması yüzme finallerine kaldı
YEREL HABERLER Denizli karması yüzme finallerine kaldı
Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak ...
Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye çıktı
YEREL HABERLER Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye ...
Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, 8 yaşındaki kızıyla tazeledi 23 yıl önce 8 yaşındayken gördüğü Pamukkale'ye hayran kalan anne, 8 yaşına giren kızıyla birlikte yeniden beyaz cennete geldi
YEREL HABERLER Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, ...
Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
YEREL HABERLER Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
YEREL HABERLER Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
YEREL HABERLER Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ediyor Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler’e altyapı müjdesi
YEREL HABERLER Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ...
Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ters yönden giden sürücüler pes dedirtti
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ...
DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte ...
Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü 1 ay sonra yeniden cezaevinde
YEREL HABERLER Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü ...
Evin çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Evin çatısı alev alev yandı
16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER 16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı getirdi
YEREL HABERLER Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı ...
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır ...
Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı Kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan ...
Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü ...
DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne aktardı “Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlar ile üyelerimiz gelişmeleri yerinde takip ediyor” DTO, medya sektöründeki üyelerini iftarda buluşturdu
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne ...
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
YEREL HABERLER Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Eşya ve silah kaçaklığında 5 şüpheli çıkarıldığı adliyede 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.