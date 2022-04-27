Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi

İHA

Denizli'nin Çal ilçesinde eski eşini 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak pompalı tüfekle öldüren cani koca hakkında müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında erteleme kararı çıktı.

Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi

Denizli’nin Çal ilçesinde eski eşini 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak pompalı tüfekle öldüren cani koca hakkında müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında erteleme kararı çıktı.

Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesinde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Tutuklu Osman A. hakkında kasten öldürmeden müebbet hapis cezasıyla açılanan davanın ikinci duruşması Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve kardeşi Muzaffer Kovan katıldı. Hakim tarafından dinlenen sanık Osman A.’nın ardından tanıklarda dinlendi. Ardından hakim olayın yaşandığı an bulunan 8 yaşındaki tanık çocuğun psikolog eşliğinde dinlenmesi için Osman A.’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 24 Mayıs 2022 tarihine erteledi.

“Pişman olduğundan hiç bahsetmedi”
Çocuklarının gözü önünde olayın gerçekleştirdiğini ve evin içinde de tartışmanın meydana geldiğini belirten baba Merol Kovan, “Mahkememiz 24 Mayıs 2022’ye ertelendi ve karşı tarafın en ağır ceza almasını ben canı gönülden Türk milleti adına adaletten bekliyorum. Kızım bir süre önce 2020 yılında ayrılmıştı fakat sanık ailesiyle ve küçük oğluyla tehdit etti. Tabi bunu da almaya gittiğinde kızımı plan kurup hunharca şekilde elini bağlayarak ailesinin gözü önünde öldürmüştür. Önce içeride kavga etmişle sonra kızımın saçını başını yolarak dışarıya çıkartmış. Elini kolunu bağlıyor ve arkasından yakın mesafeden öldürüyor. Çocuğunun gözü önünde meydana geliyor olay. Sanık içeriden kurtulabilmek için her türlü yalan beyanda bulundu. Pişman olduğundan hiç bahsetmedi” dedi.

“Katilin elinden çocuğumu kurtardım”
8 yaşındaki torununa kendisinin baktığını ve katilin en ağır cezasını almasını istediğini söyleyen anne Seval Kovan, “Bir acılı anne, evladını kaybetmiş anne olarak adaletin böyle cinayetlerde en ağır ceza vermesini istiyorum. Acılı aile olduğumuz için 'Kadın cinayetleri artık son bulsun, bitsin' diyorum. Başka annelerinde canı yanmasın istiyorum. İçerideki pisliğin en ağır ceza almasını istiyorum. Torunum bende kalıyor zaten. Ben büyüttüm, benim yanımda kaldı. Bu pisliğin kendi ailesi bakmadı çocuğa, ben büyüttüm, ben insan içerisine koydum. En sonunda kızıma böyle katliam etti. Annesini şuanda hangi evlat özlemez ki? 8 yaşında tam anne çocuğu ama ben onu anne olarak koynumda besliyorum. Katilin elinden çocuğumu kurtardım” ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki celsede çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır"
Olayın gerçekleştiği anda 6 yaşında olan çocuğun dinlenmesinin ardından gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını belirten avukat Melike İlkgül Yurttürk, “Şuanda müşterek çocuğun dinlemesi ile ilgili hazırlık mahkemece yapılıyor. Maalesef dava konu olayımız henüz 6 yaşındaki müşterek çocuğun gözleri önünde meydana gelmişti. Bu sebeple olayda hukuki anlamda da tanık sıfatı bulunuyor. Çocuğun bu tanıklığı yaparken en az zarara maruz kalması, en az travmayla atlatması için gerekli hukuki hazırlıklar tamamlandıktan sonra 24 Mayıs 2022 tarihinde biz hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Bir sonraki celsede çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Mahkemenin bu konuda en adaletli kararını vereceğine olan inancımız tamdır. Sonuna kadar da takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz”
YEREL HABERLER Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can ...
Denizli karması yüzme finallerine kaldı
YEREL HABERLER Denizli karması yüzme finallerine kaldı
Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak ...
Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye çıktı
YEREL HABERLER Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye ...
Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, 8 yaşındaki kızıyla tazeledi 23 yıl önce 8 yaşındayken gördüğü Pamukkale'ye hayran kalan anne, 8 yaşına giren kızıyla birlikte yeniden beyaz cennete geldi
YEREL HABERLER Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, ...
Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
YEREL HABERLER Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
YEREL HABERLER Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
YEREL HABERLER Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ediyor Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler’e altyapı müjdesi
YEREL HABERLER Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ...
Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ters yönden giden sürücüler pes dedirtti
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ...
DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte ...
Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü 1 ay sonra yeniden cezaevinde
YEREL HABERLER Tutuklama kararının ardından kayıplara karışan sürücü ...
Evin çatısı alev alev yandı
YEREL HABERLER Evin çatısı alev alev yandı
16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER 16 ayrı sabıkası bulunan kablo hırsızı tutuklandı
Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı getirdi
YEREL HABERLER Çiçek açan 1,5 milyon hercai Denizli'ye baharı ...
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır ...
Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan tutuklandı Kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmaya teslim olan bıçaklı saldırgan ...
Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Küçük çocuğun öldüğü kazada 75 yaşındaki sürücü ...
DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne aktardı “Dünyanın dört bir tarafındaki fuarlar ile üyelerimiz gelişmeleri yerinde takip ediyor” DTO, medya sektöründeki üyelerini iftarda buluşturdu
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, faaliyetlerini medya sektörüne ...
Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı
YEREL HABERLER Tütün kaçakçıları binlerce ürünle yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.