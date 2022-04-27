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Okuma yazmasını bilmediği halde 73 yaşında Kur’an-ı öğrendi

İHA

Okuma yazmasını bilmediği halde 73 yaşında Kur’an-ı öğrendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4 yetimiyle yaşayan ve okuma yazma bilmeyen 73 yaşındaki Zozan Aktepe azmiyle Kur'anı Kerim okumasını öğrendi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı Kur’an Kurslarına katılan 73 yaşındaki okuma yazma bilmeyen Zozan Aktepe, 5 yıl süren gayretinin ardından Kur’anı Kerim okumasını öğrendi. Kurs arkadaşlarının da gayretleriyle kendi adı ve soyadını yazacak kadar yazmasını da öğrenen Zozan teyzenin hedefi Yasin Suresi’ni ezberleyebilmek. Ezber çalışmalarına da başlayan Zozan Aktepe, Yasin Suresi’nin ilk 5 ayetini öğrendi. Vefat eden kardeş ve evlatlarından kalan 4 yetime de baktığını söyleyen Zozan Aktepe, tarlalarda süren 47 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olabildiğini belirtti. Zozan Aktepe, Kuran’ı öğrenme hayalinin ölen yakınlarına mezarları başında Yasin okumayla başladığını kaydederek ölünceye kadar Kur’an kursuna gideceğini ifade etti. Hedefine ulaşan Zozan teyze ve diğer kursiyerler için kurs bitirme töreni de düzenlendi. Kurs bitirme pastasını kesen Zozan teyzeye kurs bitirme belgesi ve madalyası takıldı.

“Okul yüzü görmedim”
Zor bir hayatı olduğunu ve ilk defa öğrendiği ifade eden Zozan Aktepe, “Benim oğlan, kızım öldü, kocam öldü, kimsem yok idi. Küçük çocuklarım var idi yetimler. Oğlum kaza etti ve ben çok ağlıyordum. Kur'an bana iyi geldi şefaat verdi. Benim torunlarımdan ikisi okudu. Biri .hoca biri hafız oldu. Ben o yetimleri hepsi büyüttüm ve kimi okudu kimi okumadı. Ben cahil kaldım, benim anam babam yok idi ben medrese okul yüzü görmedim. Burada gördüm. Burada Kuran´ı öğrendim. Hocalara insanlara baktım öğrendim. Cahilim cahilim zır cahilim. Hiçbir şey bilmiyorum ve burada öğrendim. Hoca bana gösterdi, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Gayretinden dolayı bayağı başardık”
Gayretle buralara geldiklerini belirten Kur’anı Kerim öğreticisi Neşe Erten, “Zozan teyzemiz 73 yaşında, 5 sene önce geldi kendisi. Bayağı gayretliydi. Biraz zorlandığımız zamanlar da oldu, kendi gayretinden dolayı bayağı başardık. Bu günlere geldik. Kur´an öğrenmeyen öğrencim kalmadı. Çok şükür yaş aralığı 18´den 70 yaşına kadar ya da 75 yaşına kadar var. Öğrencim en son geçen sene gelen bir teyzemiz vardı o yok. O da 80 yaşında öğrendi. Kur'anı Kerim'i Zozan teyzemiz öğrenmekle kalmadı bir de Yasin´in 45 ayetini ezberledi. Halen de ezberlemeye devam ediyoruz kendisiyle” dedi.

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