Bayram denetimleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram denetimleri başladı

İHA

Bayram denetimleri başladı

Ramazan ayında olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi de denetimlerin yoğunlaştırıldığı Pamukkale’de, gıda üretimi yapan fırınlar, pastaneler, tatlı imalathanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi başlattığı denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde ekmek fırınları, unlu mamuller, tatlıcı, bakkal ve marketlerin tamamını denetleyen ekipler, ilçe halkının gönül rahatlığı ile Ramazan ve bayram alışverişini gerçekleştirebilmesini hedefliyor. Pamukkale Zabıta Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde, işyeri açma ve çalıştırma belgesi, fahiş fiyat, etiket uygunluğu, gramaj kontrollerinin yanı sıra genel temizlik kuralları, personel temizliği, iş yeri ve imalathanelerin hijyeni gibi konularda denetimlerden geçirildi. Denetimler sonucunda; kurallara aykırı bulunan işyerleri hakkında yasal işlemler yapılıyor.

“Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları sıkı bir şekilde denetliyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin talimatları ile sıklaştırılan denetimlerin amacı halk sağlığını korumak. Başkan Avni Örki, konuyla ilgili olarak, “Pamukkaleli vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Halk sağlığı önceliklerimiz arasında. Yıl içinde düzenli olarak devam eden denetimlerimizi, özellikle Ramazan Ayı ve bayramlar öncesinde yoğunlaştırıyoruz. Ekiplerimiz, gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerindeki koşulları en ince detayına kadar bakıyor. İmalathaneler, fırınlar, tatlıcılar gibi vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları sıkı bir şekilde denetliyoruz. Amacımız, halk sağlığını korumak. Halkımız, ilçemiz sınırları içinde gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilsinler istiyoruz. Denetimlerimiz, Ramazan ayında ve bayram öncesinde olduğu gibi bayram sonrası da sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan’dan sonra aşırı yemek tüketimine dikkat
YEREL HABERLER Ramazan’dan sonra aşırı yemek tüketimine dikkat
Bayram tatilinin gözde yeri
YEREL HABERLER Bayram tatilinin gözde yeri
14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde ...
Okuma yazmasını bilmediği halde 73 yaşında Kur’an-ı öğrendi
YEREL HABERLER Okuma yazmasını bilmediği halde 73 yaşında Kur’an-ı ...
İlk çoban ateşi Acıpayam’da yakıldı
YEREL HABERLER İlk çoban ateşi Acıpayam’da yakıldı
Denizli’de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de iftar sofraları kurulmaya devam ediyor
Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor
YEREL HABERLER Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi ...
Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek Atletizm grup heyecanı Denizli’de yaşanacak
YEREL HABERLER Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek Atletizm ...
Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak ...
Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can suyu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz, hazinemiz”
YEREL HABERLER Denizli’de 179 amatör spor kulübüne 2 milyonluk can ...
Denizli karması yüzme finallerine kaldı
YEREL HABERLER Denizli karması yüzme finallerine kaldı
Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi personeline uygulaması afet eğitimi
Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi
YEREL HABERLER Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak ...
Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye çıktı
YEREL HABERLER Minik sanatçıların 4 yıllık emekleri PAÜ’de görücüye ...
Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, 8 yaşındaki kızıyla tazeledi 23 yıl önce 8 yaşındayken gördüğü Pamukkale'ye hayran kalan anne, 8 yaşına giren kızıyla birlikte yeniden beyaz cennete geldi
YEREL HABERLER Beyaz cennette 8 yaşındayken biriktirdiği anılarını, ...
Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
YEREL HABERLER Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı
Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
YEREL HABERLER Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak
Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
YEREL HABERLER Denizlispor'de seferberlik ilan edildi
Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Pamukkale’de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu
Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ediyor Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler’e altyapı müjdesi
YEREL HABERLER Gönül sofrası Denizlilileri buluşturmaya devam ...
Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ters yönden giden sürücüler pes dedirtti
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli hareketler Hiçbir şey olmamış gibi ...
DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER DOSTEK Koleji, Kazakistan'dan gelen ziyaretçilerini ...
Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte bayram yapmak istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Gençlerbirliği maçını kazanıp çifte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.