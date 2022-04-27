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Ticaret Bakanı Muş’tan Denizli horozu hatırası Ticaret Bakanı Muş, Başkan Zolan ile yatırımlar hakkında istişarede bulundu

İHA

Ticaret Bakanı Muş’tan Denizli horozu hatırası Ticaret Bakanı Muş, Başkan Zolan ile yatırımlar hakkında istişarede bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la görüştü. Altyapıdan, üstyapıya, yeşil alanlardan dev tesislere Denizli’de hizmet destanları yazdıklarını anlatan Başkan Zolan, Bakan Muş ve beraberindekiler ile 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’ndaki cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bir dizi program ve ziyaret için Denizli'ye gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Bakan Muş'un yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Bakan Muş'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Bakan Muş’a Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı.

"Sizlerin destekleriyle yolumuza devam ediyoruz"
Bakan Muş’u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Zolan, "Şehrimize hoş geldiniz. Denizlimiz kendi dinamikleri ile üreten, tükettiğinden daha fazlasını üreten, satın aldığından daha fazlasını satan bir şehir. Denizli, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan bir şehir, başta Cumhurbaşkanımız ve siz değerli Bakanımızın katkılarıyla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu. Altyapıdan, üstyapıya, yeşil alanlardan dev tesislere Denizli’de hizmet destanları yazdıklarını anlatan Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da başlattığı belediyecilik hizmetleri, 2004’te önceki dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve sonra bizimle devam etti. Denizli’mizi güzelleştirmek için gayretlerimiz sürüyor. Sizi burada görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin destekleri çok kıymetli.”

Denizli horozu hatırası
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, Denizli’de olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, ev sahipliği nedeniyle Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Bakan Muş ziyaretin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan Denizli'nin simgesi cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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