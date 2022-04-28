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Pusuya düşürülen tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı 2021 yılının tek faili meçhul cinayeti olan Burak Durna’nın katili, husumetli olduğu komşusu çıktı

İHA

Pusuya düşürülen tesisatçının katili 15 ay sonra yakalandı 2021 yılının tek faili meçhul cinayeti olan Burak Durna’nın katili, husumetli olduğu komşusu çıktı

Denizli’de iş dönüşü evinin önünde pusu kurularak öldürülen ve bin 468 olay arasında 2021 yılının aydınlatılamayan tek cinayeti olan tesisatçı Burak Durna’nın katili, husumetli olduğu komşusu çıktı. Katil komşu ve ona yardım etikleri ileri sürülen iki arkadaşı, 15 ay sonra özel ekip sayesinde yakalanabildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Ocak ayında açıkladığı ve polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen bin 468 cinayetten tek aydınlatılamayan olay olan 27 yaşındaki Burak Durna cinayeti, Denizli’de 21 Ocak 2021 günü Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İşten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna’nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın 1. katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna’nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi. Pusunun kurulduğu bol daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

Özel ekip çözdü
Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikayetçi olmayan Burak Durna’nın katili geçen 15 ayda bir türlü yakalanamadı. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamayınca, konuya bakması için özel bir ekip kuruldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, ailenin akrabaları ve komşularının detaylı olarak sorgulanması üzerine failin Durna’nın yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. Olduğunu tespit etti. Önceki gün düzenlenen eş zamanlı baskında cinayet şüphelisi ile ona yardım ettikleri ileri sürülen H.A. ve M. A. isimli arkadaşları gözaltına alındı.

Aralarında punan husumet nedeniyle pusu kurarak Burak Durna’yı öldürdüğü öne sürülen Recep H., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliye sevk edilen şüphelilerden Recep H. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldı. Burak Durna’nın katilinin 15 ay sonra yakalanmasının ardından 2021 yılında polis sorumluluk bölgesinde işlenen bin 468 cinayet içerisinde faili meçhul ‘kasten öldürme’ olayı kalmadı.

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