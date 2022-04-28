Merkezefendili vatandaşlardan iftar sofrasına yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi’nin ilçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiği geleneksel iftar programı bu kez Sevindik Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu iftar programında Programda tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.



İftar programın birçok siyasi yetkili, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofrasında binlerce Merkezefendili orucunu birlikte açtı. Programda tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ramazan ayı süresince mahallelerimizde iftarlarımıza devam ettik. Coşkulu bir şekilde Merkezefendili hemşerilerimizle birlikte bir araya geldik. Yaşadığımız pandemi nedeniyle mahallelerimizde etkinliklerimize ara vermiştik. Ramazanın vermiş olduğu o ruhla birlikte, sizlerle olmak inanın ki bizlere de çok iyi geldi. Sevindikli hemşehrilerimize bir söz vermiştik. İlk yapısal projelerimizi buradan başlayacağız demiştik. Kreşimizi, kadın çocuk yaşam merkezini açtık. Hak edilen hizmeti alacaksınız” dedi.

“Nergis toplantı ve düğün salonu’nu hizmete açıyoruz”

Sevindik Mahallesi sakinlerine müjdeler veren Başkan Doğan, “Ekonomik krizi ülkemizde çok derin bir şekilde hissediyoruz. Sevindik Mahallemizde çoğu hemşehrimiz asgari ücretle çalışıyor. Aldığınız paranın bir değerinin olmaması, ihtiyaçlarınızı karşılayamamanız, alım gücünün düşmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi ekonomik anlamda sizleri sıkıntı içine soktu. Sümer mahallemize yapmış olduğumuz toplantı ve düğün salonunu sizler ekonomik fiyatlarla kullanabileceksiniz. Açılışını da çok yakın bir tarihte sizlerle birlikte yapacağız” diye konuştu.

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