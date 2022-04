Hamilelerde iştah artması 3. aydan sonra ortaya başlıyor Hamilelerde şeker yüksekliği erken doğumu riskini tetikleyebiliyor Olumsuz düşünceler anne adaylarını etkiliyor

Anne adaylarının hamilelikte yaşayacakları sık sağlık sorunları hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Berfin Can Gök, hamilelikte sürecinde yapılması gerekenleri sıralayarak önerilerde bulundu.



Hamilelik döneminde hormonel değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve psikolojik değişimler de yaşandığını belirten Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Berfin Can Gök, “Hamilelik, pek çok kadının hayalini kurduğu bir süreçtir. Tabi ki en büyük temennimiz sağlıklı bir annenin yanında, süreç sonrasında sağlıklı bir birey dünyaya getirmektir. Yaşanan her şey annenin ve bebeğin sağlığını doğrudan etkiler. Bu nedenle anne adaylarının bilinçli olması sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için oldukça önemlidir” diyerek özellikle hamilelik boyunca anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunları sıraladı.



“Gebelik süreci boyunca kilo alımı hekim kontrolü altında tutulmalı”

Hamilelikte iştah artışı hakkında konuşan Op. Dr Berfin Can Gök, gebelik süreci boyunca kilo alımı hekim kontrolü altında tutulmalı, yetersiz veya aşırı kilo alımının önüne geçilmesi gerektini belirterek, “Genel olarak hamilelerde iştah artması 3. aydan sonra ortaya çıkar. 6. ayın sonuna kadar da bu durum devam eder. İlk 3 ayda anne adayları mide bulantısından dolayı normalde sevdikleri gıdaları tüketmekten kaçınırlar. Bu 3 aydan sonra ise durum tam tersine döner ve aşırı bir iştah açılması söz konusu olur. Tüm 9 aylık süreç düşünüldüğünde en çok kilo alınan dönem bu döneme denk gelir. Çünkü zorlu geçirilen ilk aylardan sonra anne adayı rahatlar ve daha fazla yemeye başlar. Bebeğin de beslenme ihtiyaçlarının artmasından dolayı daha fazla tüketme eğilimi gösterilir. Bu nedenle gebelik süreci boyunca kilo alımı hekim kontrolü altında tutulmalı, yetersiz veya aşırı kilo alımının önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.



“Bazı anne adaylarında şeker yüksekliği görülebilir”

Hamilelikte geçici ya da kalıcı kan şekeri yüksekliklerin dikkate alınmaması halinde bebeğin normalden daha iri olması, erken doğum veya zor doğum gibi risklerin olabileceğini söyleyen çizen Op. Dr. Gök, “Gebelik öncesindeki süreçte kan şekeri yüksekliği gibi bir sorun yaşamamasına rağmen bazı anne adaylarında şeker yüksekliği görülebilir. Annedeki şeker yüksekliğinin kontrol altına alınmaması halinde bebeğin normalden daha iri olması, erken doğum veya zor doğum gibi riskleri de beraberinde getirir. Gebelik sürecinde gelişen şeker yüksekliği, gestasyonel diyabet veya gebelik şekeri olarak adlandırılır. Hamileliğin 2428. haftaları arasında yapılan şeker yükleme testi (oral glikoz intoleransı testi) ile tokluk kan şekeri düzeylerine ilişkin bozukluklar ve gizli şeker (prediyabet) olarak adlandırılan durum kolaylıkla tespit edilebilir. Bu nedenle şeker yükleme testi hekimin önerdiği zaman diliminde yaptırılmalı, herhangi bir şeker yüksekliğinin tespit edilmesi halinde hekim tarafından verilen önerilere gereken hassasiyet gösterilmelidir.



“Anne adayının olumsuz düşüncelerden kendisini uzaklaştırması gerekir”

Hamilelikte anksiyete ve diğer psikolojik sorunların önemli olduğunun altını çizen Op. Dr Gök, “Gebelik süresince ortaya çıkabilecek birçok psikolojik problem vardır. Bunun nedeni yaşanmışlık olabileceği gibi değişen hormonal dengeler de olabilir. Özellikle hamilelerin bebeklerini kaybetme korkusu psikolojik sorunların temelinde yer alır. Geçmiş başarısız olan gebelik denemeleri, düşük ya da ölü doğum hikayesi psikolojik sorunları tetikler. Ancak anne adayının olumsuz düşüncelerden kendisini uzaklaştırması gerekir. Hamilelik süresince vücudunu dinlemesi, panikten uzak yaşaması, gelecekte bebeğiyle ilgili hayaller kurması anne adaylarını rahatlatır" şeklinde konuştu.



“Gebeliğin ilk birkaç haftasında mide bulantısı görülmesi sürecin doğal bir parçasıdır”

Hamilelikte aşırı bulantı, kusmanın gebeliğin doğal parçası olduğunu anlatan Op. Dr Gök, “Hamilelik sürecinde en önemli problemlerin başında aşırı bulantı ve kusma gelir. Gebeliğin ilk birkaç haftasında mide bulantısı görülmesi sürecin doğal bir parçasıdır. Günün herhangi bir diliminde bulantılar meydana gelebilir ancak en çok sabahları ortaya çıkar. Ancak 3. aydan itibaren bulantılar azalır ve zamanla ortadan kalkar. Kimi anne adayları bulantıların ve kusmaların bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilediğini düşünür. Kusmanın tüm hamilelik sürecine yayılması ve anne adayının kilo kaybetmesi gibi bir sorunun ortaya çıkmaması halinde herhangi bir sağlık sorununa işaret etmez” diye konuştu. Op. Dr. Gök, hamilelikte mide yanması, sık idrara çıkma, hipertansiyon, idrarda protein kaybı, ciltte ödem gibi birçok sorunların olduğuna ve bu sorunları yaşayanların mutlaka doktor muayenesine gitmesi gerektiğini belirti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.