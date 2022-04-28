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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli Belediyespor fileye galibiyetle başladı

İHA

– Denizli Voleybol Amatör Ligi'nin yeni kurulan ekibi Çameli Belediyespor, lige 3 0'lık Acıpayam Belediyespor galibiyetiyle başladı.

Çameli Belediyespor fileye galibiyetle başladı

– Denizli Voleybol Amatör Ligi’nin yeni kurulan ekibi Çameli Belediyespor, lige 3 0’lık Acıpayam Belediyespor galibiyetiyle başladı.


Çameli Belediyesi’nin spora destek için futboldan sonra kurduğu voleybol takımı, Denizli Voleybol Amatör Ligi’nin Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan ilk karşılaşmasında Acıpayam Belediyespor Voleybol Takımı ile karşılaştı. Baştan sona kadar büyük bir çekişme ve heyecan içerisindeki iki takım kıyasıya mücadele ettiği müsabaka, rakibine hiç set veremeyen Çameli Belediyespor Voleybol Takımının 3 0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Rakibine göre daha deneyimli bir kadroya sahip olan Çameli Belediyespor, ilk seti 25 – 8, ikinci seti 25 7 ve üçüncü seti ise 25 – 10’luk net skorlarla kazandı. Lige galibiyetle başlayan Çameli Belediyespor, maçın ardından teknik ekip kadrosuyla birlikte galibiyet pozu verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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