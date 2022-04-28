Denizli iş dünyasının beklenti, öneri ve istekleri Ankara’ya iletildi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin sektörleriyle ilgili istek, öneri, talep ve görüşlerinden oluşan bir dosyayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a takdim etti.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, genel müdürleriyle Denizli’ye gelen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’un Denizli iş ve ekonomi dünyasıyla yaptığı toplantıya katıldı. Toplantıda şehrin ve yatırımcıların ilk sıralarda yer alan beklentilerini dile getiren Başkan Erdoğan, Denizli’den İzmir’e yük taşımacılığı yapabilecekleri çift hat demiryolu istedi.

Tüm sektörlerin genel sorunları ile taleplerini ve finansmana erişimle ilgili beklentilerini belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, “20 bin üyemize eposta yolladık; yüzde 75’inden geri dönüş oldu. Farklı farklı sektörlerdeki üyelerimizden gelen talep ve önerileri sizin için tek tek derledik. Uzun yıllardan beri gündemimizde olan DenizliAydın Otoyolumuzun ihalesinin geçen yıl yapılması, çalışmalarının başlamış olması ve 2023’te bitecek olmasından dolayı, şahsım ve Denizli Ticaret Odası olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ederim. Bu yolun, ticari hayatımıza da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Konuşmaya ulaşımdan başlamışken ve yoldan bahsetmişken, Denizli’mizden tren yoluyla yük taşımacılığı konusunda büyük sıkıntılarımız var! Ulaşım, iş dünyamız için hayati önem taşıyor. Sarayköy’den İzmir’in limanlarındaki 2 noktaya, Alsancak ile Aliağa’daki Nemport Limanlarına doğrudan taşıma yapılabiliyor. Ve biz bu yolu deniz ötesine, uzak mesafelere ulaşmak, ihracat yapmak için sıkça kullanıyoruz. Çift hatlı demiryolumuzun olmaması, en büyük sıkıntımız. İzmir’den Selçuk’a kadar çift hat olan demir yolumuz, buradan itibaren Denizli’ye kadar tek hatta düşüyor. Yük treni ile yolcu treni karşılaşınca, yük treni beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden, mesafenin kısa olmasına rağmen, yük trenimiz Sarayköy’den İzmir’deki limanlara bir günde ancak ulaşabiliyor. Bu sorunun aşılabilmesi, vakit kaybının ortadan kaldırılması için, demir yolumuzun tamamının çift hat olması gerekiyor. Hattın tamamının elektrifikasyonu da sağlanmalıdır. Çünkü, elektrikli tren ile dizel tren arasında 1’e 6 oranında büyük bir maliyet farkı oluyor. Bu da girdi maliyetimizi artırıyor. Denizli Sarayköy’den kalkan yük treni, İzmir’deki Nemport Limanı’na direkt girebiliyor. Yüklerimiz, TCEEGE Limanı’na ise belirli bir mesafeden karayolu ile aktarılıyor. Bu da maliyetimizi artırıyor. BU sorunumuzun ortadan kalkması için Denizli iş dünyası olarak demiryolu hattımızın TCEEGE Limanı’na bağlanmasını istiyoruz. Bu sayede, maliyetimiz düşecek; zaman kaybımız da olmayacaktır. İhracatın ve işlerin hızla artmasından dolayı artık lokomotif ve vagonlar da yetersiz kaldı. Bölgemize acilen lokomotif ve vagon takviyesi yapılmasını bekliyoruz. Üretmek, satmak, ihraç etmek ve kazanmak, ülkemize de kazandırmak istiyoruz. Ülkemizin ilk 10’unda yer alan ihracatçı bir kentiz. Çardak Havalimanımızdan kargo taşımacılığı yapamıyoruz. Eihracat için, havalimanımızda kargo terminali olması son derece önemli; Türk Hava Yolları’nın bu konuda girişim başlatması ve gereken yetkisinin verilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca, Denizli İstanbul arasındaki sefer sayılarımız, yoğunluk yaşadığımız dönemlerde yetersiz kalıyor. Bu konuda da desteğinize ihtiyacımız var. Denizli iş dünyası olarak, ticaretimizi daha da geliştirebilmek adına bu sorunumuzu da ele almanızı talep ediyoruz. Sayın Bakanım, ihracatta rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık. Bu yoğunluktan ve tedarik zincirindeki problemlerden de kaynaklanan bazı sıkıntılarımız oluştu… İhracatın artmasıyla ortaya çıkan yoğunluktan, sınır kapılarındaki bekleme süreleri kat kat arttı; 34 güne kadar çıktı. Bu da termin sürelerini uzattı; maliyetimizi artırdı. Çalışanlarımızın psikolojisini bile bozdu, bozuyor. Örnek verecek olursam; Kapıkule Sınır Kapımızın kapasitesi 10001200 araç iken, sınırdan çıkan araç sayısı zaman zaman çok daha fazla olduğundan dolayı, sınırda bekleme ve yığılma oluyor. Özellikle, Bulgaristan sınırındaki kapılarımız Hamzabeyli ve Kapıkule’nin karşısında bulunan Kapitan Andreevo ve Lesova Sınır Kapılarının kapasitelerinin artırılması için, bir an önce üst düzey girişimlerde bulunulmalıdır. Yoğunluğun gittikçe artacağının öngörülmesinden dolayı, ivedilikle alternatif kapıların ve yolların devreye sokulması gerekmektedir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için bir önerimiz var. Daha önce de uygulanan Sakarya Karasu İle Köstence arasındaki RoRo seferleri acilen yeniden başlatılmalı; bir an önce tekrar devreye sokulmalıdır. Böyle bir düzenleme, Kapıkule’deki yoğunluğun aşılmasına çözüm olacak ve beklemeyi ortadan kaldıracaktır. Bu sorun Hamzabeyli, İpsala, Sarp ve Habur Sınır Kapıları gibi tüm sınırlarımızda yaşanmaktadır. Buralarda da acilen gerekli tedbirler alınmalıdır. Sayın Bakanım, öte yandan, malumunuz tüm sektörlerde girdi maliyetlerimiz arttı; kâr payımız düştü. İhracatçımızın hızının kesilmemesi için, navlun primi desteği sağlanması, çok faydalı olacaktır” dedi.

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