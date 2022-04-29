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Okul önünde bıçaklı dehşet 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı Serbest kaldıktan sonra okula gidip, bıçaklanan liseliye yardım eden arkadaşlarını tehdit ettiler

İHA

Okul önünde bıçaklı dehşet 14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı Serbest kaldıktan sonra okula gidip, bıçaklanan liseliye yardım eden arkadaşlarını tehdit ettiler

Denizli’de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, ardı ardına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Dehşet anlarına neden olan iki çocuk, serbest kaldıktan sonra ellerindeki bıçakla okula girip yaralı liseliye yardım eden arkadaşlarını tehdit etti.
Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarında husumet bulunan A.A. (15) ve A.C.Ç. (14), Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı. Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.A., A.T.’yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.’yi 3 yerinden bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.’yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Serbest bırakıldıktan sonra ilk müdahaleyi yapanın peşine düştüler
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.C.Ç. ile A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz olayın gerçekleştiği lisenin önüne giden saldırganlar, okulun içine girdikten sonra ellerindeki bıçakla tehditler savurup, A.T.’ye ilkyardımda bulunan öğrencileri tehdit etti. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan gençler, eğitim öğretimini gören öğrencilerin ise panik yaşamasına neden oldu. Aşırı kan kaybından bir süre yoğun bakımda kalan A.T. ise durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edildi.

“Kardeşim yaşındaki bir çocuk beni arkadan bıçakladı”
Olayın şokunu atlatamayan, başka bir okula naklini aldırmaya çalışan A.T., saldırganların sınıfına dahi girmeye çalıştıklarını belirterek, “Sosyal medyada tartılma başladı ve sonrasında okulun çıkışına geldiler. Evime doğru giderken beni tenha noktaya çağırdı. Bende ne konuşacaksak burada konuşalım dedim. Daha sonra bana yumruk attı. Elini beline atar gibi oldu ve bıçak olduğunu anlamıştım zaten. Çünkü bu tür tipler bizim mahallede oturuyorlar ve bende tanıyorum. Bende karşılık verdim. Kavga ederken tanımadığım kardeşim yaşındaki bir çocuk beni arkadan bıçakladı, sonrasında ise kaçtı. İlk müdahaleyi arkadaşlarım yaptı. 3 bıçak darbesi aldım ve o an bayıldığımda gözümü hastanede açtım. Taburcu olduktan sonra eve geldiğimde kanamam başladı ve yoğun bakıma girdim. Biraz yoğun bakımda kaldım. Çocuklardan şikayetçi oldum ve serbest bırakmışlar. Okulun içine girip benim sınıfıma dahi girmeye çalışmışlar. İlk yardım eden öğrencileri bulup bıçaklayacağız gibisinden tehditler savurmuşlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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