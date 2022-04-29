Kablo hırsızı iki kişi tutuklandı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde telefon kablolarını çaldıkları tespit edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Geçtiğimiz günlerde Denizli'nin Buldan Yenicekent Mahallesi'nde hırsızların kesmeye çalıştığı telefon kabloları sinyal verdi. Olay yerine giden Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sinayal veren bölgede kabloların çalındığını fark etti. Ekipler, bölgeden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Telefon kabloları çaldıkları tespit edilen S.A. ile F.A. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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