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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Akşit; "Her türlü motoru yapacak güçteyiz"

İHA

Prof. Dr. Akşit; "Her türlü motoru yapacak güçteyiz"

Denizli'de lise öğrencilerine sivil ve askeri havacılık ile ilgili geliştirilen motorlarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Akşit, “Her türlü motoru yapacak güçteyiz" dedi.

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) önemli bir etkinliği daha imza attı. İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören ve mühendislik alanında kendini yetiştirmek isteyen yaklaşık 200 öğrenci ile Tusaş Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit bir araya geldi. Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kayayurt, DENİMDER Başkanı Fatih Işık, İmam Hatip Liseleri müdürleri ve öğretmenlerde katıldı. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit İHA, SİHA, ANKA, Aksungur, Hürjet, ATAK ve milli muharip uçağının varoluş serüvenini anlattı. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye’nin havacılık motorları konusundaki ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olduklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Akşit, "Türkiye olarak şuan da pistonlu, türbünlü ve roket motorları üretebiliyoruz. Ürettiğimiz motorları ve parçalarını da dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyoruz. Devletimiz bize bu konuda değişik projelerde görev veriyor. Bu görevi yerine getirirken motorlar ileri teknoloji içeren sistemler olduğu için çok yönlü ihtiyaçları var. Altyapı ihtiyaçları var. Bunun başında böyle zor teknolojili bir motoru tasarlayabilecek bir tasarım ve mühendislik ekibi kurmanız gerekiyor. Bunu yaptık. Helikopter motorumuzu yaptık, teslim ettik. Aynı şekilde bu tasarladığınız üstün teknolojili bir sistemi üretebilecek imalat altyapısı gerekiyor. TEİ olarak bunu zaten 40 yıla yakın bir süredir başarıyla götürüyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan çok çeşitli motorları sırayla yapıyoruz ve daha yapacak çok işimiz var. Uçak motorlarının parçalarının imalatı konusunda dünyada baya iyi bir yerdeyiz. Türkiye olarak son 20 yılda ciddi bir atak yaptık savunma sanayiinde. Motorlar da bunlarında önemli bir parçasıdır. Motor geliştiriyoruz. Hepsini bir anda geliştirmek diye bir şey olacak değil. Motorları biz yapıyoruz. Seri imalata da geçiyor. Pandemiden önceki 2 yılda peş peşe en iyi tedarikçi seçildik" dedi.

İHA’ların büyüklüğüne ve menziline göre motor üretiliyor
2013'ün sonu 2014'ün başında TUSAŞ Motor Sanayi TEI'de Genel Müdür olarak başladım. ABD'de General Electric'te 10 yıla kadar çalıştım. Göreve geldiğim zaman Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla küçük birkaç tane motor denemeleri yapılmaya başlanmıştı ama bütün ArGeE ekibimiz 100 kişinin altındaydı. İlk geldiğimde pistonlu motorlar ekibi olarak daha yoğun çalıştık. Çünkü İHA'lar Türkiye'nin gündemindeydi ve biz ilk geliştirdiğimiz mortları İHA sınıfları için yaptık. 2019'da ANKA için seri imalata girdi. İlk 19 imalatı 2019 sonunda tamamladık. Bu motorun yerlilik oranı yüzde 95 hatta yüzde yüze yaklaşıyor. İHA'ların büyüklüğüne göre motor üretiyoruz. ARGE ve milli morlarda 1000'den fazla mühendisle çalışıyoruz. 10 yerli motor geliştirdik. 5'i seri imalata girdi. Bu çok iyi bir oran. Motorun malzemelerini de geliştiriyoruz. Helikopter motoru da yapıyoruz. Gökbey'in motoru şampiyonlar liginde. Sivil havacılıkta ve askeri alanda kullanılmakta. Her türlü motoru yapacak güçteyiz” ifadelerini kullandı.

Lise öğrencileriyle ilk buluşma
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in yoğun programına rağmen ilk kez Denizli’de lise öğrencileriyle, imam hatip lisesi öğrencileriyle bir araya geldiğini anlatan DENİMDER Başkanı Fatih Işık, “Hocamız yoğun programlarına rağmen bizleri kırmadı. İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören ve mühendislik alanında kendini yetiştirmek isteyen öğrencilerimizle bir araya geldi. Bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı. Yerli ve milli kelimelerinin ne anlama geldiğini, hocamızın anlatımıyla bir kez daha öğrendik. Çok gururlandık. Ülkemizin motor sanayinde geldiği nokta hepimizin göğsünü kabarttı” şeklinde konuştu.

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