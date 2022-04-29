Çameli'nde Başkan Arslan personeliyle bayramlaştı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ramazan Bayramı öncesindeki son iş gününde belediyede görev yapan müdürler ve personelleriyle bayramlaştı.



Çameli Belediyesi önünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Belediye İdare Müdürleri ve personelinin katılımı ile gerçekleşti. Günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Arslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arslan, belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Çameli Belediyesi ailesinin değerli çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum” dedi.



Ramazan Bayramı tatili için ilçeye gelenlere de teşekkür eden Arslan, "Ramazan Bayramı münasebetiyle izinlerini geçirmek, tatil yapmak ve özlem duydukları memleketlerin de eş, dost ve akrabaları ile vakit geçirmek üzere memleketlerine gelmektedirler. Halkımız, esnafımız ve Çameli Belediyesi olarak bizler kendilerini en iyi şekilde ağırlamak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Bu bağlamda yurt dışı ve yurt içinden gelen gurbetçi hemşehrilerimiz şahsım, halkımız ve Çameli Belediyesi adına ‘memleketinize hoş geldiniz’ diyorum” dedi.

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