Litrelerce kaçak alkolü satamadan yakalandılar

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Denizli’de litrelerce kaçak alkol ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli’de “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu” çerçevesince adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 285 litre kaçak şarap, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.

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