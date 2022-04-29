Denizli’de aranan 90 şüpheli tutuklandı Fuhuş operasyonunda 12 kişiye toplam 14 bin 52 TL idari para cezası

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 358 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 52 bin 343 kişi sorgulanırken aranması olan 100 şahıs tutuklandı.



Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 25 ile 29 Nisan 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 358 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 52 bin 343 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Bir kahvehanede yapılan denetimde 2 kişiye kumar oynamaktan 3 bin 638 TL idari para cezası kesilirken, 1 kişiye ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmesinin ardından gerekli idari işlem uygulandı. Fuhuş operasyonunda “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan 12 kişiye toplam 14 bin 52 TL idari para cezası uygulandı.

90 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 90 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet bisiklet, 100 adet boş akü, 2 adet bilgisayar diski, 2 adet güvenlik kamerası, 2 adet kesici makina, 3 adet saç şekillendirici fön makinesi ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 5 bin 400 TL para ele geçirildi.



Apart denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 9 ayrı adreste bulunan toplam 125 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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