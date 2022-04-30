Motokuryenin ölümüne neden olan sürücünün ailesinden açıklama

Denizli’de çarptığı 19 yaşındaki motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada ikinci kez tutuklanan sürücünün ailesi, oğulları hakkında sosyal medyada yer alan asılsız iddia ve ithamların kendilerini üzdüğünü belirtti.



Oğlu Mehmet Kılıç'ın karıştığı kazada hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın ailesine baş sağlığı dileyen baba Muharrem Kılıç, “Oğlum hakkında çıkan iddiaları derin bir üzüntü içerisinde takip etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada basında çıkan iddialar ve yargılaması devam eden oğlum hakkında söylenen sözler tahammül sınırımızı aşmış, iftira boyutuna ulaşmıştır. Oğlum kaza anında olayın şoku ile dakikalarca arabadan dahi inememiştir. İndiğinde ise ambulans gelene kadar kazazede Necati Yasin Batır'ın yanında durmuştur. Kazanın ardından araçtaki poşeti önce oğlumun daha sonra ise yanındaki arkadaşının çöpe attığı söylenmiştir. Çöp poşetinde uyuşturucu olduğu ve oğlumun uyuşturucu madde tesiri altındayken bu kazayı işlediği iddia edilmiştir. Ancak savcılık ve emniyet tarafından alınan hastane raporlarına göre bu tamamen gerçek dışıdır. Oğlum hakkında yargılama yapılan mahkemece tahliye kararı verilmiştir. Ancak vefat eden Necati Yasin Batır'ın ailesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz neticesinde yeniden tutuklama kararı çıkmıştır. Tahliye kararından sonra oğlum bizzat benimle birlikte Denizli Adliyesi'ne gitmiş ve orada teslim olmuştur. Oğlumuzun ‘polis operasyonu ile yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandığı, Denizli Delikliçınar'da polisin GBT yaptığı esnada yakalandığı’ asılsız iddialardır. Oğlumuz mahkemede yaptığı hatadan dolayı pişmanlığını söylemiş ve mahkemece delillerin toplandığı tanıkların dinlendiği ve kaçma şüphesi olmadığı için tahliye kararı vermiştir. Tarafımızca mahkemeye ve yargıya hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamıştır. Bu olay neticesinde yapılan yargılamada kimseye güvenmemiz mümkün değildir. Güvendiğimiz tek şey Türk adaletidir” dedi.



Kılıç ailesinin avukatı Burak Tekin ise, “Ortaya atılan iddiaların amacı sanık Mehmet Kılıç'ı kaçmaya meyilli, delilleri yok etmeye meyilli olarak göstermektir. Eğer bu iddialar gerçek olsaydı, Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi tahliye kararı vermezdi. Yargılamayı yapan hakim dosya üzerinde sanığa atılanların iftira olduğunu, gerçeği yansıtmadığını görmüş ve tahliye kararı vermiştir. Ancak kasıtlı olarak çıkarılan kaçma aşamasında, kaçmaya hazırlandığı gibi nedenlerle bu tahliye kararı itirazen kaldırılmıştır” dedi.



Olayın geçmişi

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan 19 yaşındaki Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan sürücü Kılıç, mahkemenin verdiği ara kararla 67 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart 2022 günü tahliye edildi. Kılıç, 29 Mart’ta alınan yeniden tutuklama kararının ardından, 28 gün sonra teslim olarak yeniden cezaevine gönderildi.

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