Çameli Belediyespor iftar yemeğinde buluştu

Çameli Belediyespor Kulübü başta olmak üzere kulüp yöneticileri ve sporcular iftar yemeğinde bir araya geldi.



İftar öncesi dualar okundu. İftar saati geldiğinde okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Belediyesporun kurucularından ve Ak Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, meclis üyeleri, İlçe Gençlik Spor Müdürü Metin Dağlı, kulüp başkanları, yönetimi, teknik direktörleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Çameli Belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetler içerisinde bulunması için çaba sarf ettiklerini anlatan Başkan Arslan, “Belediye olarak İlçemizde spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz Bunun da meyvelerini alıyoruz. Bu başarılar bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Çameli Belediyespor Kulübü başarılarını sürdürecek, bu genç sporcularımızın başarısı da gelecek kuşaklara örnek olacaktır. Çayımızı içtik keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ne istediklerini bilen, gelecekten umutlu pırıl pırıl gençlerimiz yapmış olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz oynayacakları her karşılaşma da başarılı olmak için sonuna kadar mücadele edeceklerine söz verdiler. Çameli Belediyespor Kulübündeki tüm oyuncularımızı bir kez daha başarılılar diliyorum” dedi.

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