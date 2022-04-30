Bu çeşmeden su değil çay akıyor Özel günler için musluklara suyu değil çayı bağladılar Kurdukları düzenekle bölgenin çay ihtiyacını karşılıyorlar

Denizli Çameli ilçesinde özel günlerde yapılan etkinliklerde vatandaşların çay ihtiyacını ve dağıtımını daha hızlı sağlamasını kurulan düzenek sağlıyor. Özellikle Ramazan ayında iftardan sonra vatandaşların akınına uğrayan çeşme, kömür ateşi ve meşe odunuyla pişen çayı sayesinde hem içenlerin vazgeçilmezi hem de geleneksel bir sosyal etkinlik haline geldi.



Denizli Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesinde düğün, dernek, taziye ve benzeri birçok etkinliklerde vatandaşların çay ihtiyacını kurulan düzenek sağlıyor.



Ramazan ayında bölge sakinleri çay içmeye, Mahallede bulunan Sarıkavak Camii bahçesinde yer alan çeşmeye kurulan düzenek sayesinde içiyor. Kurulan sistem sayesinde özel günler ve etkinlerin ardından çay dağıtımında kolaylık sağlamak amacıyla kurdukları düzenek sebili andırıyor. Düzenekte duvarın arkasında sabitlenmiş kömür ateşi ve meşe odunuyla pişen çay ve sıcak su kazanı bulunuyor. Ancak vatandaşlar bu düzeneği göremiyor. Vatandaşlar duvarın arkasında bulunan düzeneği göremedikleri için çeşmeyi sıradan bir su çeşmesi sanıyor. Bu düzenek sayesinde yaklaşık bin kişiye kolaylıkla çay ikramında bulunuluyor. Bu özel günlerde bu çayın lezzetini çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi onlarca kilometre yolu, bu enfes lezzeti içmeye geliyor. Çeşmeden akan çay, tadı ve lezzetiyle içenlerden tam not aldı.



““İftar yemeğinden sonra vatandaşlar çay içmeye buraya geliyor”

İftar yemeğinin ardından kurulan düzenek sayesinde çay ikramanı içen mahalle sakinlerinden Sezgin Özdemir, “İftar yemeğinden sonra vatandaşlar çay içmeye buraya geliyor. Bu çeşmeden su akıyordu. Çeşmenin arkasında kazan var. Kazana sıcak su ve çay koyuyoruz. İki tane musluk bulunuyor. Bir tanesinde çay, diğerinde sıcak su akıyor. Çok leziz tadı var. Herkesin içmesi gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.