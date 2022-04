Büyükşehir onbinlerce vatandaşı gönül sofralarında buluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl düzenlediği iftar buluşmalarının sonuncusu Muratdede Mahallesi’nde yapıldı. Ramazanda onbinlerce vatandaşla gönül sofralarında buluşan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl düzenlediği mahalle iftarlarının sonuncusu Muratdede Mahallesi’nde düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programına, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Zolan mahalle sakinleriyle birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan iftar sonrası yaptığı konuşmada salgın nedeniyle 2 yıl aradan sonra kalabalık gönül sofralarında iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah’ıma hamdolsun bugünlere bizi kavuşturdu. Ne kadar şükretsek azdır. Biliyorsunuz her gün bir mahallemizde iftarımızı yaptık” dedi.



“Şehrimiz her gün daha ileri, daha güzele gidiyor”

Mahalle buluşmalarında aynı zamanda vatandaşların istek ve önerilerini de dinleme fırsatı bulduklarını anlatan Başkan Zolan, Muratdede Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri yatırımları anlatarak, “Şehrimiz her gün daha ileri, daha güzele gidiyor. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, herkese sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi. Ramazan boyunca düzenlenen gönül sofralarında Başkan Zolan’a eşlik eden eşi Berrin Zolan ise, her gün bir mahallede vatandaşlarla iftarlarda buluştuklarını belirterek, “İftarlarımız çok güzel katılımla gerçekleşti. Vatandaşlarımız bizi, biz vatandaşlarımızı özlemişiz. Hep birlikte, ablakardeş, eşdostakraba iftarımızı yaptık. Çok güzel geçti. Ben herkesin şimdiden Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.