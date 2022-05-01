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14 yaşındaki Mustafa, Hollanda maçı için milli takıma davet edildi

İHA

– Denizli'nin Çamlık Futbol Kulübünde futbola başlayan, yeteneği ve futbol bilgisi ile dikkatleri çekerek Altınordu'ya transfer olan Mustafa Serhan Kök, U14 Milli Takımının Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi.

14 yaşındaki Mustafa, Hollanda maçı için milli takıma davet edildi

– Denizli’nin Çamlık Futbol Kulübünde futbola başlayan, yeteneği ve futbol bilgisi ile dikkatleri çekerek Altınordu’ya transfer olan Mustafa Serhan Kök, U14 Milli Takımının Hollanda ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi.
Denizli’de futbol hayatına başlayan 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Serhan Kök, U14 Milli Takımının 1012 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hollanda ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Mustafa Serhan Kök; Çamlık Futbol Kulübünün Batuhan Güner, Muhammet Onur Başyiğit, Tayfun Tatlı ve Muhammet Zişan Turan’dan sonra milli takıma kazandırdığı beşinci futbolcu oldu. Başarılı futbolcunun 5 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milli takım kampına katılacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun milli takıma seçilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çamlık FK Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, çok sevinçli ve gururlu olduklarını belirterek “Daha önce bizde oynayan ancak daha sonra Altınordu’ya verdiğimiz 2008 doğumlu Mustafa Serhan Kök’ün milli takıma davet edildiğini öğrendik. Ayrıca bu TFF’nin resmi sayfasından da duyuruldu. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah onun için de hayırlısı olur. Bu oyuncu ile birlikte Milli Takıma seçilen beşinci oyuncumuz oldu. Biz aynı iddia da devam ediyoruz. Seneye bu vakitler yine böyle röportaj yaptığımızda inşallah bu sayının en az yedi ya da sekiz olacağını şimdiden söyleyebilirim. Kulüp olarak hedefimiz futbolcu yetiştirmek ve onları Türk Futboluna kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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