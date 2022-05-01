Çocuklar 3 asırlık arife geleneğini yaşattı Çameli'nde çocukların ‘Arafalık’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

– Denizli’nin Çameli ilçesinde 3 asırdır devam eden Ramazan Bayramı geleneği olan ‘Arafalık’ı yaşatan çocukların ceviz, şeker ve lokum etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Arife günü bayramlık elbiselerini giyen çocuklar, ellerine aldıkları poşet ve çantalarla kapı kapı dolaşarak büyüklerin ellerini öpüp arafalık topladı.



Çameli'nin Belevi Mahallesi’nde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen ‘arafalık’ geleneği 300 yıldır yaşatıyor. Bayram öncesinde bayramlık giysilerini giyinen çocuklar, kalabalık gruplar halinde evleri dolaşıp, arafalık topluyor. Çocuklar kadar yetişkinler de arafalık heyecanı yaşıyor. Kapılarını çalan çocuklara şeker ve çikolata sunan ev sahipleri, ellerini öpen çocukların başlarını okşayarak yolcu ediyor.



Mahalle sakinlerinden Birsan Tunay, Belevi Mahallesi’ndeki evde evinin kapısını çalan onlarca çocuğa şeker dağıtırken, arafalık geleneğinin yaşatılmasından duyduğu sevinci dile getirdi. Tunay, çocukların ziyaretinden mutlu olduğunu belirtti. Arafalık toplayan çocukların neşe ve sevincini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Tunay, "Ben köyde doğdum. Köyde kız olduğumuz için arafalık toplayamıyorduk. 50 yıldır da evimin kapısını her bayram öncesi çalan çocuklara arafalık olarak, şeker dağıtıyorum yaklaşık 300 yıldır da böğle devam ediyor. Komşuluk ilişkilerinin yok olmaya yüz tuttuğu sılai rahmin unutulduğu bir dönemde çocukların arafalık bahanesiyle büyüklerini ziyaret etmesi gelecek adına bizleri ümitvar ediyor" dedi.

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