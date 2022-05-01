Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Gençlerbirliği: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında A. Denizlispor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

26. dakikada sol kanattan Sallalich’in ortasında penaltı noktası üzerinde Barış, topu ağlara yolladı. 01

32. dakikada Gökhan’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz’un kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.

52. dakikada İlhan’ın sağ çaprazdan pasıyla kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Ömer, topu filelere gönderdi. 11

64. dakikada orta alandan topu sürerek ceza sahası içerisine kadar giren Musa’nın sol çaprazdan sert şutu kaleyi bulmadı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Djedje'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 21

90. dakikada Djedje'nin derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erdal'ın şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Gökhan xx, Schwechlen xx, Oğuz xx, Özer xx (Asım dk. 83 ?), Lopes xx, Djedje xxx, İlhan xx (Erdal dk. 84 ?), Muhammed xx, Mayi xx (Bekir dk. 79 x), Ömer xx (Emre dk. 67 x)

Yedekler: Hüseyin, Mustafa, Muhammet, Ahmet, Muhammed Eren, Mehmet Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Musa xx (Rahmetullah dk. 81 ?), Gökhan xx, Metehan xx, Ömürcan xx (Arda dk. 81 ?), Muhammed Bayır xx, Sallalich xx (Aksel dk. 56 x), Tshibola xx, Grechyshkin xx, Barış xx (İlker dk. 90 ?), Lima xx

Yedekler: Atalay, Mert, Eleke, Abdullah, Furkan, Sam

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Barış (dk. 26) (Gençlerbirliği), Ömer (dk. 52), Djedje (dk. 78) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Lima, Tshibola (Gençlerbirliği), Gökhan, Muhammed, Özer (Denizlispor)

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