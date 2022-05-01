Denizli'de helikopterle trafik denetimi

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´de jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli´yi Antalya ve Muğla´ya bağlayan karayolu üzerinde hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. 'Mil Mi-17' tipi helikopter ile yapılan denetimde karayolunda kural ihlali yapan sürücüler denetim noktasındaki jandarma personeline bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi. Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği öğrenildi. Bu arada karayolunda trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-01 20:02:54



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