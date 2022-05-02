Kar 'Ağlayan Gelin'in yüzünü güldürdü Nesli tükenmekte olan 'Ağlayan Gelin' çiçeği 1500 rakımındaki köye emanet Baharın müjdecisi 'Ters Laleler' turistlerin ilgisini çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar 'Ağlayan Gelin'in yüzünü güldürdü Nesli tükenmekte olan 'Ağlayan Gelin' çiçeği 1500 rakımındaki köye emanet Baharın müjdecisi 'Ters Laleler' turistlerin ilgisini çekiyor

İHA

Kar 'Ağlayan Gelin'in yüzünü güldürdü Nesli tükenmekte olan 'Ağlayan Gelin' çiçeği 1500 rakımındaki köye emanet Baharın müjdecisi 'Ters Laleler' turistlerin ilgisini çekiyor

Denizli’nin Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesi’nde geçen yıl kış ayının sıcak geçmesi ve kar yağışının az olması nedeniyle açamayan ve halk arasında ‘Tuşaya’ olarak bilinen 'Ters Laleler', bu yıl aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle bol miktarda çiçek açtı. Hüznün sembolü kabul edilen ve ender bulunan 'Ters Lale', bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

'Ağlayan Gelin' ve 'Tuşaya' çiçeği olarak da anılan 'Ters Lale', Anadolu’da yetişen ender çiçekler arasında yer alıyor. Soğanlı bir çiçek türü olduğu için kendiliğinden tohumlanıp bir daha ki sene tekrar açan 'Ters Lale', dağların en yüksek yerlerinde yetişiyor. Yüksek rakımlarda yetişen lale, türü bakımından yok olma durumuyla karşı karşıya kaldığından dolayı koruma altına yer alıyor. 1878 yılında Bulgaristan Deliorman Bölgesinden göçen muhacirlerin yanlarında getirdikleri soğanlar yıllardır, Bozkurt İlçesine bağlı Hayrettin Mahallesi’nin simgesi olarak tanınıyor. Mahallenin hemen hemen her yerinde bulunan 'Ters Laleler', bu yıl kış ayının çok soğuk geçmesi ve kar yağışının bol olması nedeniyle bol miktarda açtı.

"Dedelerimiz lale soğanlarını Orta Asya’dan bu bölgeye getirdi"
Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Tahir Çelik, halk arasında 'Tuşaya' ve 'Ağlayan Gelin' olarak ta bilinen 'Ters Lale'nin soğuğu seven bir çiçek olduğunu söyledi. Hristiyanların kutsal çiçeği 'Ters Lale' soğanlarının Bulgaristan’ın Deliorman bölgesinden göç eden dedeleri tarafından mahalleye getirildiğine dikkat çeken Çelik, “Ters Lalelerin ana yurdunun Orta Asya olduğunu biliyoruz. Dedelerimiz lale soğanlarını Orta Asya’dan getirip, Rumeli’ye götürdüklerini ve Koradan da bu köye getirdiler. Bizim eskiden yaşlı insanlarımız evlerinin etrafına 'Ters Lale' ekerdi. Evlerin, bahçelerin ve tarlaların etrafına Ters Lale ekerlerdi. Çünkü Ters Laleler köstebek savar olarak bilinir. Köstebeklerden çiçekleri ve korumak istediğin alanlara 'Ters Lale' ekilir. 'Ters Lalenin' önemli bir özelliği var. 'Ters Laleler' yüksek rakımlarda büyüyor. Eğer belli bir rakımın altında olursa çiçek açmıyor. Büyüse bile kendi aromatik kokusunu vermiyor. Geçen yıl yeterli kar ve yağmur yağmadığı için çok olmadı. Bundan dolayı istenilen verim ve çok Ters Lale olmadı. Geçen yıl olmayan laleler bu yıl kendini gösterdi. İnşallah kış olursa seneye daha çok güzel çıkar ve bol verimli olur. Bu Ters Lalenin özelliklerindendir. 'Ters Lale' 1300 rakımın üzerinde olması gerekiyor. 1200 rakımda açsa da kokuyu güzel vermez” dedi.

Koparılması veya götürülmesi yasak
Denizli’de sadece kendi mahallelerinde yetişen 'Ters Lalelerin' koruma altında olduğunu, soğanın kopartılmasının veya yerinden sökülüp götürülmesinin yasak olduğunu, büyük para cezaları kesildiğine dikkat çeken mahalle sakinlerinden Adem Sancar, “Çiçekler her duvar dibinde olur. Orta yerlerde özel ürünler ekilince bunun etrafına da Ters Laleler dikilirdi. Her bahçede ve birçok yere ekilir. 'Ters Laleler' üç boğum ile yedi boğum arasında açıyor. En güzelleri yedi boğum olanıdır. Bu çiçeklerin nesli tükendiği için koruma altına alındı. Bunların koparılması ve kesilmesi yasaktır. Bu köyde yaşayanlar bunun kıymetini ve önemini biliyor. Ama dışardan gelen turistler bunu fark etmiyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli’ndeki bayramlaşma töreninde sevinen çocuklar oldu
YEREL HABERLER Çameli’ndeki bayramlaşma töreninde sevinen çocuklar ...
Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi
YEREL HABERLER Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi
Taraftarlardan hakeme büyük tepki Denizlispor, Gençlerbirliği maçında hakeme tepki
YEREL HABERLER Taraftarlardan hakeme büyük tepki Denizlispor, ...
Denizli'de helikopterle trafik denetimi
YEREL HABERLER Denizli'de helikopterle trafik denetimi
Mesut Bakkal: “Denizli halkına bir bayram hediyesi oldu” “Bu takımın kümede kalmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “Denizli halkına bir bayram hediyesi ...
Metin Diyadin: “Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız”
YEREL HABERLER Metin Diyadin: “Kendi maçlarımızı kazanıp ligde ...
Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği: 2-1
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Gençlerbirliği: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Gençlerbirliği: 1
Altas Denizlispor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Altas Denizlispor - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Geleneksel Çörek Derme etkinliğine yoğun ilgi yaşandı Fatih Mahallesi ‘Çörek Derme’ye akın etti
YEREL HABERLER Geleneksel Çörek Derme etkinliğine yoğun ilgi ...
Denizli’de bayram alışverişini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu Esnaf Yıldırım Alaş; “Yaşanan yoğunluk şimdiden bize bayram gibi geldi”
YEREL HABERLER Denizli’de bayram alışverişini son güne bırakanlar ...
Büyükşehirden 2 mahalleye su müjdesi
YEREL HABERLER Büyükşehirden 2 mahalleye su müjdesi
Antalya - Muğla karayolunda bayram bayram yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Antalya - Muğla karayolunda bayram bayram yoğunluğu ...
Çocuklar 3 asırlık arife geleneğini yaşattı Çameli'nde çocukların ‘Arafalık’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Çocuklar 3 asırlık arife geleneğini ...
Bir anlık dalgınlığı az daha canına mal oluyordu Yaya geçidinden karşıya dikkatsizce geçen kadına araç çarptı
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlığı az daha canına mal oluyordu Yaya ...
14 yaşındaki Mustafa, Hollanda maçı için milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Mustafa, Hollanda maçı için milli takıma ...
Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı ...
Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte yaşadı
YEREL HABERLER Denizlispor ailesi bayram sevincini hep birlikte ...
Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği Hırsızlık şebekesine darbe; 16 tutuklu
YEREL HABERLER Hırsızlık şebekelerine bayram temizliği Hırsızlık ...
Büyükşehir onbinlerce vatandaşı gönül sofralarında buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir onbinlerce vatandaşı gönül sofralarında ...
Bu çeşmeden su değil çay akıyor Özel günler için musluklara suyu değil çayı bağladılar Kurdukları düzenekle bölgenin çay ihtiyacını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Bu çeşmeden su değil çay akıyor Özel günler için ...
Denizlispor yeniden çıkış arıyor
YEREL HABERLER Denizlispor yeniden çıkış arıyor
Tohum desteği çiftçinin yüzünü güldürecek Başkan Zolan: “Çiftçilerimizin mutlu olması, bizleri de mutlu edecektir”
YEREL HABERLER Tohum desteği çiftçinin yüzünü güldürecek Başkan ...
Kırmızı gülün altından uyuşturucu çıktı Seyir halindeki otomobile düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırmızı gülün altından uyuşturucu çıktı Seyir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.