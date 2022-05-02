Kızılcabölükspor'un tek şansı kaldı

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DENİZLİ, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi Spor'a deplasmanda 3-0 yenilen Kızılcabölükspor, son haftaya düşme hattında girdi. 9 sezondur aralıksız olarak 3'üncü Lig'de mücadele eden Denizli temsilcisi son kozunu haftaya Alagöz Holding Iğdır FK önünde oynayacak. Sezon sonunda 4 takımın veda edeceği grupta 34 puanla 17'nci sırada yer alan Kızılcabölük, rakibini yenemezse amatör kümeye düşecek.Sarı-kırmızılı ekibin lige tutunması için zirve takipçisi Iğdır'ı yenerken, 35 puandaki Darıca Gençlerbirliği'nin evinde Kalecik FK'yı mağlup edememesi, ikili averajla gerisinde olduğu kendisiyle aynı puandaki Çarşambaspor'un da kazanamaması şart. 36 puandaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Kızılcabölük kazanır, Darıca ve Çarşamba da galip gelemezse ligde kalan takım olacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-02 13:08:55



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