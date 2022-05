Ramazanda ihtiyaç sahiplerine 25 bin gıda paketi dağıtıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine toplamda 25 bin gıda paketi dağıttı. Ramazanın yardımlaşma, birlik ve beraberliğin en özel günleri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.



Her yıl geleneksel hale getirdiği Ulu Camii yanındaki iftar çadırının yanı sıra ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde kurduğu gönül sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu nedenle içerisinde temel gıdaların bulunduğu 25 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak, onları bu yıl da yalnız bırakmadı. Gıda paketleri ramazan ayı boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ramazanın Denizli’de güzelliklerle geçtiğini söyledi. Her gün binlerce vatandaşla aynı sofrayı paylaştıklarını anlatan Başkan Zolan, “İki yıl aradan sonra hemşehrilerimizle yine aynı sofralarda buluşmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.



"Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmaktır"

11 ayın sultanı ramazanın yardımlaşma, birlik ve beraberliğin en özel günleri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: "Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu yıl da yalnız bırakmadık ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için ramazan paketlerini kendilerine ulaştırdık. Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

