Otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dilencilere müdahale etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Mustafa Demir, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Üçgen Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Demir, Ankara Bulvarı ile Üçgen Köprülü Kavşağı kesiminde bölgedeki dilencilere müdahale etmek için polis otosundan inip yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Bilal İsanç'ın kullandığı 60 KA 744 plakalı otomobil, polis memuru Demir'e çarptı. Kolundan yaralanan Demir, çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Otomobil sürücüsü İsanç ise emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-03 15:47:58



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