Merkezefendi’de aşevi hizmete başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplere yönelik aşevi hizmeti başlatıldı.



Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi aşevi hizmete başladı. Aşevinin hijyenik mutfağında hazırlanan kahvaltı ve sıcak yemek menüleri, gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkezefendililere ekipler tarafından her gün teslim ediliyor.



“Sorumluluğumuzu biliyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir büyük hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendi Belediyesi Aşevimiz faaliyete başladı. İlçemizde gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize her gün sıcak yemek ve kahvaltı menüsü ulaştırıyor olmanın huzuru içerisindeyiz. Artan ekonomik sıkıntılar hemşehrilerimizi her geçen gün biraz daha yorarken ‘derman belediyecilik’ diyerek çıktığımız bu yolda sorumluluğumuzu biliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

