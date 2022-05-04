Kuzugöbeği avcıları bayramda iş başında Çameli’nde kuzugöbeği sezonu başladı

– Denizli’nin Çameli ilçesinde Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, kilosu 500 TL’ye kadar alıcı bulunan kuzugöbeği mantarı avına çıktı.

Nisan ayı sonlarından Mayıs ayının sonuna kadar Çameli’nde bol miktarda toplanan kuzugöbeği mantarı, bölge halkının hem ekonomisine katkı hem de sofralarına katkı sağlamaya devam ediyor. Hafta sonlarının yanı sıra Ramazan Bayramı tatilini de fırsata çevirenler, kuzugöneğinin bolca bulunduğu Elmalı, Karabayır, Kirazlıyayla ve Sarıkavak mahallerindeki dağlık ve ormanlık alanlara akın etti. Topladığı kuzugöbeğini kilosu 500 TL’ye kadar gelen tüccarlara satan vatandaşlar, aile bütçesine ekonomik yönden de büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda büyük bir besin deposu olan kuzugöbeği, alışılmışın dışında bir tat olarak ayrı bir lezzet sunuyor.



Kuzugöbeğini bulup dolmasının yapan Nermin Uysal, “Kuzugöbeği mantarını hep soğanla kavurup yumurtalarsınız, bu kez bir değişiklik yapın ve ziyafete dönüştürün. Denemenizi tavsiye ederim. Hele içini fazla yapıp pilav üzerinde sunumu daha güzel olur” dedi.

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