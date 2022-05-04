Yaralı kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

İHA

Yaralı kızıl şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaralı olarak bulunan şahini tedavi ederek yeniden doğal hayatına bıraktı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı halde buldukları şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından ateşli silahla yaralanmış olduğu tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta tedavisi süren şahin sağlığına kavuşturulurken, ölçümleri ve numaralandırılmasının yapılmasının ardından yeniden doğal hayatına bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayılan horozun akrabaları ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bayılan horozun akrabaları ilgi odağı oldu
Pamukkale’de bayram bereketi Pamukkale yerli ve yabancı turistlerin tercih noktası oldu
YEREL HABERLER Pamukkale’de bayram bereketi Pamukkale yerli ve ...
Kuzugöbeği avcıları bayramda iş başında Çameli’nde kuzugöbeği sezonu başladı
YEREL HABERLER Kuzugöbeği avcıları bayramda iş başında Çameli’nde ...
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten 1'i öldü 
YEREL HABERLER Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten ...
Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1’i öldü
YEREL HABERLER Evde baygın bulunan kız kardeşlerden 1’i öldü
Merkezefendi’de aşevi hizmete başladı
YEREL HABERLER Merkezefendi’de aşevi hizmete başladı
Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona ...
Otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
Denizlispor’da tek hedef Menemenspor
YEREL HABERLER Denizlispor’da tek hedef Menemenspor
Ramazanda ihtiyaç sahiplerine 25 bin gıda paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Ramazanda ihtiyaç sahiplerine 25 bin gıda paketi ...
Denizlili ailenin bayram ziyareti faciayla bitti
YEREL HABERLER Denizlili ailenin bayram ziyareti faciayla bitti
16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan gencin ayağı parçalandı Çocuğun ateş etmesi sonucu ayağı parçalanan gencin aranması çıktı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk tarafından pompalı tüfekle vurulan ...
Trafik polislerinden ‘bayram şekerli’ denetim
YEREL HABERLER Trafik polislerinden ‘bayram şekerli’ denetim
Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı
YEREL HABERLER Ukrayna'da evi bombalanan Albina, iki çocuğuyla ...
Merkezefendi'ye galibiyet yetecek
YEREL HABERLER Merkezefendi'ye galibiyet yetecek
Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
YEREL HABERLER Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
Kızılcabölükspor'un tek şansı kaldı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'un tek şansı kaldı
Kar 'Ağlayan Gelin'in yüzünü güldürdü Nesli tükenmekte olan 'Ağlayan Gelin' çiçeği 1500 rakımındaki köye emanet Baharın müjdecisi 'Ters Laleler' turistlerin ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Kar 'Ağlayan Gelin'in yüzünü güldürdü Nesli ...
Çameli’ndeki bayramlaşma töreninde sevinen çocuklar oldu
YEREL HABERLER Çameli’ndeki bayramlaşma töreninde sevinen çocuklar ...
Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi
YEREL HABERLER Denizli'de bayramlaşma geleneği değişmedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.