Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu rüzgarı



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan ve 4 basamak üzerinde 12'nci sırada yer alan Altaş Denizlispor'da santrfor Ömer Şişmanoğlu, yeşil-siyahlı kulüpte kariyerin en parlak dönemini geçiriyor. Tecrübeli golcü bu sezon ligde 11 kez rakip fileleri sarsarak, liglerdeki en skorer yılına imza attı. Süper Lig'de 2010-11'de Kayserispor formasıyla 7 gol atan, 2012-13'te Antalyaspor formasıyla 8 kez rakip fileleri sarsan Ömer Şişmanoğlu, 2013-14'te Beşiktaş formasıyla 2 golde kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki sezon transfer olduğu Eskişehirspor'da 9 kez ağları havalandıran Ömer, 2015-16'da döndüğü Antalyaspor'da bu kez 6 gol attı. 2016-17'de Beşiktaş'ta yine 2 gol kaydeden, bir sezon sonra Göztepe'de 1 gol atabildi. Süper Lig'de 2018-19'da Yeni Malatyaspor'da 5 attıktan sonra son 2 sezonda 1'inci Lig'de Erzurumspor formasıyla boy gösteren Ömer, 2 sezonda toplam 5 gol attı. 32 yaşındaki gurbetçi santrfor bu sezon 1'inci Lig'de 11 golle Denizlispor'u sırtladı. Yeşil-siyahlılar, Ömer'in gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-05-04 13:55:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.