Suntadan dart tahtası yaparak milli oldu, hedefi Avrupa şampiyonluğu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, okulda öğretmeninden dart oynamayı öğrenen 14 yaşındaki Ceylin Ataş, evinin bahçesinde sunta tahtaya çizdiği boarda atışlar yaparak profesyonel oldu. 29 madalyası bulunan ve milli takıma girmeyi başaran Ceylin, İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yatağan Mahallesi'nde çiftçilik yapan ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ceylin Ataş, okulda beden eğitimi öğretmeni Hasan Can ve Murat Dirier'in 3 yıl önce açtığı dart kurslarına katıldı. Dart sporunu seven Ceylin Ataş, evinin bahçesinde sunta tahtanın üzerine renkli kalemlerle dart boardu çizdi. Bir yandan kendi yaptığı boarda atışlar yaparak dart sporunu geliştirirken, ailesine de küçükbaş hayvanları güderek yardımcı oldu. Ceylin'in kendi başına board çizip, atış yaptığını öğrenen öğretmeni Hasan Can, öğrencisine gerçek board hediye etti.

Gerçek boardla yaptığı antremanlar sonunda önce okulun dart takımına, sonra da Pamukkale Belediye Spor Kulübü dart takımına seçilmeyi başaran sporcu, turnuvalarda Yıldız Kızlar Türkiye İkinciliği ve Genç Kızlar Türkiye İkinciliği gibi dereceler alarak bugüne kadar toplam 29 madalya topladı. Profesyonel dart sporcusu olan ve milli takıma seçilen Ceylin, kendi yaptığı board sayesinde şimdi de İspanya'da 11-17 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye´yi temsil edecek.

"AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Dart Milli Takım sporcusu Ceylin Ataş, dart sporuyla öğretmenleri sayesinde tanıştığını belirterek, "Dart sporunu okulda gördüğümde çok sevdim, eğlenceli gelmişti. Kendi evimde boardum olmadığı için kendim suntadan bir tane board yapmıştım. Sonra hocamın verdiği oklarla orada atış yapıyordum. Hasan hocam bu boardu gördükten sonra bana gerçek bir dart boardu hediye etti, çok mutlu oldum. Her gün çalışıyordum. Katıldığım yarışmalarda 29 madalya aldım. Dartı bilmeden önce futbol oynamayı düşünüyorum, çünkü çok seviyordum. Dartı öğrendikten sonra hoşuma gidince ona devam ettim. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyacağım. Avrupa'da derece almayı düşünüyorum. Yenilmez olmak istiyorum. Hiç kimseye yenilmemek istiyorum. Daha fazla çalışarak yenilmeyeceğim. Avrupa'da şampiyon olmak istiyorum" dedi.

ÖĞRETMENİ GURUR DOLU

Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Can, öğrencisinin kendi başına board yaptığını görünce duygulandığını ifade ederek, "Tahta board üzerine oklarını denediğini söyledi öğrencim. Sunta tahtadan yaptığı boardu görünce duygulandık. Diğer öğretmen arkadaşlarımla ona yeni bir board armağan ettik. Bu hikayenin başlangıç serüveni bu tahta boardumuzla yatıyor. Yıllar sonra da milli takım serüvenine ayak basacak kişiydi. Ben Ceylin ile gurur duyuyorum. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalıştı. Sözlerimizi dinledi, sevgisini ve saygısı her zaman hissettik. Avrupa'dan inşallah büyük bir dereceyle döneceğini düşünüyorum. Yıllarımı spora vermiş biri olarak böyle nesiller yetiştirmek çok gurur verici" diye konuştu.

