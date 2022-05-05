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Beyaz cennete akın Beyaz cennet Pamukkale, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

İHA

Beyaz cennete akın Beyaz cennet Pamukkale, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.
Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale Travertenleri’de Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk oluştu. Tatili fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçilerin akın ettiği travertenlerde ara ara meydana gelen kuyruk renkli görüntülere sahne oldu. Kleopatra Antik Havuzunda hava sıcaklığına aldırış etmeyen vatandaşlar termal suda yüzerek anın tadını çıkardı. Farklı iller ve ülkelerden Pamukkale’ye gelen turistler bayramda bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

“Çok büyük bir tarihi eser”
5 yıl önce ilk kez geldiği Pamukakale'ye hayran kalınca bu kez ailesiyle birlikte yeniden Rusya'dan gelen Kseniya Sheleg ise "Ben daha önce geldim buraya oğlumla birlikte o zaman 1 yaşındaydı, 5 yıl önce gelmiştik. Çok güzel buluyorum, çok büyük bir tarihi eser UNESCO’ya dahil oldu. Herkesin görmesi gereken bir yer mutlaka. Nasıl kaldı bu zamana kadar, çok güzel bakıldı. Annem ile geldim bu sefer ve oğlum, eşimde geldi. Mutlaka görülmesi gereken bir yer, çünkü çok büyük bir tarihi eser. Herkese öneriyorum, tavsiye ediyorum bir kere mutlaka gelinmesi gerekiyor. Her şey bakımlı ve keyifli" dedi.
Pamukkale’nin geçmiş yıllara göre daha da güzelleştiğini belirten Şükran Ramaks, “İzmir Karşıyaka’dan geliyorum, Pamukkale’yi muhteşem buldum. Tek kelimeyle harika diyebilirim. Daha önce 3 yıl önce ve bundan 5 yıl öncede geldim ama daha da güzel” ifadelerini kullandı. Pamukkale’yi araştırdıktan sonra geldiğini ve hayran kaldığını belirten Derica Gandhi, “Pamukkale’de daha önce hiç gelmedim. Pamukkale benim hayalimdi ve ardından internette araştırdım çok beğendim. Burayı kesinlikle ziyaret etmem gerektiğini anladım. Birleşik Krallık ’tan geldiğim için çok mutluyum çekebildiğim kadar çok fotoğraf çektim. Burayı gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Tekrardan kesinlikle geleceğim, Türkiye’nin diğer yerlerini de görmek istiyorum. Aileme ve arkadaşlarıma da tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

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